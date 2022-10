Cameroun: Distinction - Handsome Brain Nkwenti récompensé par les journalistes

Le Directeur Général de Prudential Beneficial Insurance a reçu ce 28 Octobre 2022 le prix de l'excellence managériale. Il est récompensé en tant que meilleur manager des structures d'assurance.

Au Cameroun il est parfois impensable que certains fassent leur travail normalement et avec amour pourtant, ils sont nombreux qui mettent encore l'amour dans tout ce qu'ils font. Ce Vendredi au siège de Prudential Bénéficial Insurance, le collectif des journalistes d'investigation a récompensé un homme pour son travail clinique et quasi irréprochable. Il faut le dire on a du mal à l'accepter mais il y'en a au Cameroun qui font bien leur boulot sans nuire.

Créé pour lutter contre certaines pratiques malsaines qui ternissent l'image des journalistes camerounais, le collectif des journalistes d'investigation décerne chaque année un prix de l'excellence à une personnalité d'un secteur spécifique. Cette fois ci, dans le secteur de l'assurance, sieur Handsome Brain NKWENTI AKOR, DG, de Prudential Beneficial Insurance a fait l'unanimité. En effet, sur 07 DG de sociétés d'assurances, il vient en tête une moyenne de 17.37/20. On peut donc affirmer qu'il est le plus clinique des DG si on s'en tient au résultat. Effectivement, Stéphanie Mbialeu, Directrice des ressources humaines zone Afrique à Prudential Beneficial Insurance n'a pas manqué d'éloges pour son Directeur Général qui selon elle, les pousse ses collègues et elle à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Face à la presse, monsieur Handsome NKWENTI a reconnu être surpris de ce prix. Il ne s'attendait pas à cela puisqu'il fait son travail comme il le faut mais, il promet tout de même de continuer dans la même lancée car cette récompense ne va le pousser qu'à faire encore plus bien sachant que son travail est reconnu. " J'ai été un peu surpris je ne m'attendais pas. C'est vrai qu'après avoir écouté le collectif des journalistes d'investigation, donner les critères qu'ils ont pris en compte pour leur choix je me suis reconnu à l'intérieur et cela me va vraiment droit au cœur.

Je pense que c'est une initiative qui ne peut que motiver un leader sachant que son travail est reconnu... La reconnaissance est très importante, la motivation est un élément clé qui pousse les uns et autres de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je ne peux qu'encourager cette initiative et que ça puisse avoir un impact sur l'environnement. " a-t-il lancé. Notons que tous ceux qui entourent les différents candidats ont été interrogé par les journalistes d'investigation.