Afrique: Tourisme de croisières - Vers une connexion multimodale entre la Côte d'Ivoire et le Cap vert

En sa double qualité de Président de la Commission régionale pour l'Afrique de l'OMT et du Conseil Exécutif de ladite organisation, le Ministre du Tourisme était en croisade dans l'archipel lusophone du 20 au 23 octobre.

" Marché du Tourisme dans la zone CEDEAO : quelles perspectives ? ". C'est autour de ce thème que s'est tenu un panel de haut niveau, en marge du Salon du Tourisme et de l'Artisanat du Cap Vert (EXPOTUR), sur l'île de Sal, l'un des fleurons touristiques de l'archipel. Le Ministre du Tourisme ivoirien, Siandou Fofana, y a pris part autant pour fructifier la coopération touristique ivoiro-capverdienne, au plan bilatéral, que pour dessiner les concours d'une plus grande connectivité entre les pays de la zone CEDEAO.

Et ce, dans une approche multimodale. Notamment aérienne et maritime, dont l'esquisse d'un circuit touristique de croisières a été ébauchée. Notamment avec son homologue capverdien, Carlos Duarte Santos. Mais aussi et surtout avec l'onction de SEM le Premier ministre José Ulisses Correia.

Qui a rappelé en la matière, les directives régionales de la CEDEAO en ce qui concerne la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire et qui constitue un levier à la mise en place de circuits de croisières. Étant entendu que les infrastructures portuaires et les réceptifs hôteliers et ludiques balnéaires soient aux normes des pays émetteurs.

Ce à quoi les deux ministres répondent par l'affirmative. Quitte à améliorer l'offre technique des zones portuaires et autres marinas afin que celles-ci soient à même d'accueillir en rade des paquebots et autres catamarans en provenance des Amériques et d'Europe. Les ministres ivoirien et capverdien ont déjà mis en place des équipes de travail afin de la signature d'un Mémorandum d'entente avec des croisiéristes avant la fin de l'année.

L'enjeu pour le Président de la Commission africaine du Tourisme pour l'OMT, Siandou Fofana, étant d'agréger l'intérêt de tous ses pairs de l'Afrique de l'Ouest à ce projet. Pour lequel, des pays tels que le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, en plus des deux qui le portent affichent une appétence certaine. Idem pour la faîtière régionale des opérateurs du Tourisme, la Copitour CEDEAO dont le Président Racine Sy a porté la voix à Sal.

En tout état de cause, la Côte d'Ivoire, avec ses ports d'Abidjan et de San Pedro, présentent des atouts indéniables.

Plus précisément, le Ministre Siandou Fofana voue à la zone sud-ouest balnéaire de la Côte d'Ivoire dont le port de San Pedro est l'épicentre, la vocation à être l'eldorado des futures escales de croisières du Golfe de Guinée dans un tandem parfait avec le Cap vert.