Madagascar: Région Diana - Le chef d'État mettra le cap sur Nosy Be

Le président Andry Nirina Rajoelina se rendra à Nosy Be les 4 et 5 novembre. L'île aux parfums est déjà en effervescence et les préparatifs vont bon train.

L'ensemble des élus et des autorités régionales ainsi que des dirigeants locaux étaient dans l'attente de cet évènement majeur pour la région . Ils se sont immédiatement mis au travail pour que la visite puisse s'organiser dans le cadre républicain, mais de façon harmonieuse. Ils auront chacun des rôles précis. C'est le branle-bas au sein de toutes les forces vives socio-politiques et économiques de la région.

Pour ce faire , des réunions dirigées par le gouverneur de la région Diana Daodo Arona Marisiky et les deux préfets se sont successivement tenues, à Nosy Be dans le courant de cette semaine . Ces derniers ont redoublé d'efforts pour affiner leur organisation , afin d'être prêts le jour J pour rendre au chef d'Etat, l'accueil exceptionnel qu'il mérite dans cette île.

Selon les indiscrétions, le locataire d'Iavoloha procèderait à une série d'inaugurations des " zava-bita " dont l'immeuble de la banque centrale, les routes V1 et V2, respectivement reliant l'aéroport de Fascène à Andilana et Dar-es-salam au port du Cratère à Andampy.

Il profitera de cette occasion pour lancer les travaux de réhabilitation de l'axe Hell-ville-Andilana. " Cela fait longtemps que la population de Nosy Be attendait cette venue. Il faut que la délégation présidentielle fasse ce déplacement pour toucher du doigt les réalités , les apprécier et voir ce qu'il convient de faire pour répondre à l'attente de la population locale " a avancé un opérateur hôtelier de Dzamandzar, joint au téléphone.

Encore des festivals

Dans ce haut lieu touristique, la visite en elle-même constituera un évènement majeur. Surtout après la pandémie de Covid-19 que l'île vient de vivre et au moment où la sortie de crise est amorcée . Cette fois, le passage du chef d'État coïncidera avec l'organisation de deux festivals à savoir la première édition de " Marokintana " ou requin-baleines et " Ylang Day's ".

Ce sont des évènements organisés conjointement par le ministère du Tourisme et la plateforme des huiles essentielles de Nosy Be. Tout comme l'île Sainte-Marie, Nosy Be figure également parmi la trajectoire des baleines à bosse qui migrent vers les régions chaudes après s'être alimentées dans les eaux polaires. Le festival Marokintana propose donc aux touristes et vacanciers une promenade en mer (safari-baleine) car à chaque fois le passage des baleines dans cet endroit paradisiaque offre un spectacle éblouissant.

En outre, reboisement, trekkings, morengy , circuit ylang et diverses animations seront au programme . Un grand carnaval avec Ylang Day's sera à l'affiche. Sans oublier la mobilisation pour la vaccination contre la pandémie de Covid-19 pour atteindre l'objectif " tourisme en bonne santé ". En tout cas, la population nosybéenne, comme celles des autres régions, espère que l'heure n'est ni aux marchandages politiques ni aux critiques futiles mais aux actions concrètes, palpables et directement bénéfiques pour le peuple.