Madagascar: Forum national des investissements - Le secteur privé affiche son soutien à Rajoelina

Donner la primauté aux investisseurs nationaux pour soutenir l'émergence de Madagascar est l'objectif du forum au Centre de conférence international d'Ivato. Un événement auquel les acteurs ont participé massivement.

Carton plein. Le taux d'affluence de la première journée indique que le premier objectif du Forum national des investissements au Centre de conférence international (CCI), d'Ivato, est atteint. L'État a réussi le challenge de réunir à un même endroit les acteurs privés des quatre coins du pays, pour discuter et les convaincre d'adhérer aux opportunités d'investissements offertes par le Plan émergence de Madagascar (PEM).

Comme l'a souligné Andry Rajoelina, président de la République, ce forum de deux jours est "dédié en priorité au secteur privé". Dans ce sens, il ajoute, "il ne peut pas y avoir de croissance économique sans la création d'emploi et aussi la création de richesse. Seul le secteur privé peut y contribuer et apporter cela. Madagascar sollicite l'accompagnement de tous ses partenaires pour l'atteinte de l'objectif de développement, pour l'émergence de Madagascar et surtout pour le bien-être de la population".

Les acteurs privés ont ainsi massivement répondu à l'appel du locataire d'Iavo-loha. Durant la cérémonie d'ouverture, l'ensemble des chefs de file des associations patronales, des industriels et des entrepreneurs ont été au premier rang, aux côtés du couple présidentiel et des décideurs étatiques. Des poids lourds du secteur privé, habituellement discrets, prennent activement part aux différents panels au programme du forum d'investissement. Des acteurs privés dans le secteur du tourisme, de l'industrie, de l'agriculture et de l'élevage, le numérique, l'énergie, le bâtiment et travaux publics, ou encore, dans domaine de la formation technique et professionnelle figurent dans la liste des panélistes. Pour la première fois, un public hors du cercle des initiés ont, par exemple, pu voir les figures derrières de grands groupes comme Taloumis qui comprend l'entreprise Taf, de groupe hôtelier Accor qui compte le Novotel dans ses rangs, ou encore, le Sounds Group dont fait partie le Baobab Tree.

Un message clair

Les membres du gouvernement sont au front dans ce forum national des investissements. Seulement, les acteurs privés ne sont pas en reste. Durant les séances de partage, sans langue de bois, entrepreneurs et industriels ont exposé leurs parcours et les raisons qui les ont poussés à s'investir et investir à Madagascar. Certes, le parcours n'est pas toujours aisé, mais les exemples à la tribune du forum d'Ivato démontrent que réussir et performer en tant qu'investisseur à Madagascar est une réalité. Outre les acteurs privés qui sont installés dans la Grande île depuis de nombreuses années, de nouveaux venus prennent aussi part aux panels. C'est le cas, par exemple, de la société Sucreries et dérivés de Madagascar (SDM), qui va construire deux sucreries à Morondava et Vatoman-dry. Ce groupe va contribuer à l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance en sucre et en ciment de la Grande île, inscrit dans le PEM.

Le but des partages et témoignages durant le forum d'investissement est d'inspirer et convaincre les acteurs privés à investir dans les projets de développement tracés par l'Etat. Outre les opérateurs nationaux, des acteurs bilatéraux, multilatéraux et privés internationaux ont également été présents parmi la foule qui remplissait à ras-bord le CCI. Massivement présents dans l'assistance, les représentants des Partenaires techniques et financiers (PTF), de Madagascar ont été à l'écoute.

Une délégation du ministère de l'Énergie d'Arabie Saoudite a également fait le déplacement pour prendre part au forum national des investissements. En premier dans l'opération séduction des investisseurs, l'État, à travers le président de la République et les différentes interventions s'applique à rassurer le secteur privé. La volonté politique de renforcer le partenariat public-privé, mais aussi, la clarté du programme de développement porté par le PEM dans les différents secteurs à l'affiche durant l'événement d'Ivato sont soulignés.

Et le président Rajoelina de conclure: "Le changement, la transformation du pays est un long processus. Cela ne se fait pas en quelques années et demande beaucoup plus de temps. Mais aujourd'hui, je peux vous affirmer que la volonté politique qui mène Madagascar est réelle. La vision de développement est claire et précise. Tout cela se matérialise dans un plan de développement ambitieux, aux effets mesurables et quantifiables. Il s'agit du Plan émergence de Madagascar (... )"