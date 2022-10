Madagascar: Judo - Tournoi de la Toussaint - Première compétition sur les trois du dernier trimestre

Les compétitions vont s'enchaîner ce dernier trimestre. Le tournoi de la Toussaint sera la première compétition sur les trois d'envergure nationale et internationale dans le calendrier de la fédération malgache de judo (FMJ).

Ce tournoi s'étalera du 31 octobre au 1er novembre au gymnase d'Ankorondrano, et est organisé à la place du tournoi du Capricorne prévu au mois d'août à Toliara, annulé au dernier moment. "Nous avons décidé d'organiser ce tournoi après l'annulation du tournoi du Capricorne dans le but de redynamiser et motiver les judokas et les clubs" réitère le président de la fédération, Eric Saïd Bruno.

Les catégories concernées sont entre autres les cadets et plus, filles et garçons. Il y aura également des compétitions par équipe. L'équipe masculine est composée de six combattants, trois des -73kg et trois autres de plus de 73kg. L'équipe féminine devrait être aussi formée de six combattantes, trois des -57kg et trois de plus de 57kg.

La première journée sera dédiée aux seniors et la deuxième aux cadets et juniors. Neuf ligues y seront représentées. Un programme chargé est prévu le 30 octobre, à savoir les examens de passage de grade, la réunion technique et le tirage au sort suivi de la pesée pour les seniors. Les éliminatoires commenceront le lundi 31 octobre à 9h, et le bloc final à 15h suivis de la remise des médailles.

Le coup d'envoi de la phase éliminatoire pour les cadets et juniors ainsi que les combats par équipe sera donné vers 9 heures le mardi 1er novembre. Deux autres compétitions sont encore au programme de la fédération après le tournoi de la Toussaint, en l'occurrence le tournoi international de Madagascar les 26 et 27 novembre et les championnats de Madagascar les 28 et 29 décembre.