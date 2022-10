Madagascar: Décentralisation émergente - De grands chantiers en cours au sein du ministère de tutelle

Une volonté politique infaillible et l'implication effective de tous les départements ministériels. C'est ce qu'il faut pour assurer l'efficacité et l'inclusivité du processus de décentralisation effective, selon les membres du Comité technique interministériel (CTI) en charge de la mise en place de la décentralisation effective.

C'était lors d'une rencontre qui s'est tenue à l'Ibis Ankorondrano, avec la participation des représentants du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID) et des partenaires techniques et financiers. D'après les présentations faites par le comité, la mise en place d'une décentralisation émergente à Madagascar à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'actions national avance à grand pas.

En effet, les ateliers de consultation auprès des 23 Régions sont sur le point d'être achevés, ne restant plus que 7 ateliers à organiser. " Suite à la dernière réunion, les actions urgentes identifiées seront pris en compte dans la Loi des finances initiale 2022 et dans les plans de travail annuels 2023 des projets et programmes appuyés par les partenaires techniques et financiers ", ont indiqué les membres du Comité. Ceux-ci ont exposé les réformes entreprises et les grands chantiers en cours au sein du MID, si l'on ne cite que les réformes sur l'état civil et l'identité, sur la gestion des patrimoines des collectivités, etc. ainsi que l'évolution de l'élaboration du PNDE (Plan national de décentralisation émergente).