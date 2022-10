Afrique Centrale: Stratégie nationale de développement-Yaoundé obtient 265 milliards Fcfa la Banque mondiale

Les projets visés par ce financement entrent dans la stratégie nationale de développement à l’horizon 2030, et concernent notamment les secteurs agricole, agroalimentaire et entrepreneurial, avec un accent particulier mis sur le capital humain.

Le ministre camerounais de l’Économie, Alamine Ousmane Mey, et le directeur pays de la Banque mondiale au Cameroun, Abdoulaye Seck, ont procédé le 26 octobre 2022 à Yaoundé, à la signature de trois accords de financement pour un montant global de 265 milliards Fcfa. Comme rapporté par l’Agence Eco fin.

Le premier concerne le Projet d’aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logone , pour 172,9 millions d’euros soit environ 113,4 milliards Fcfa. Ce projet vise au développement et à la promotion des services d’irrigation et de drainage durables, à l’amélioration et la production agricole dans les zones irriguées du Logone. Cela permettra, entre autres, de soutenir la sécurité hydrique régionale et la gouvernance des ressources en eau, la production agricole et agroalimentaire, et la mise en œuvre d’un plan de restructuration de la Société d’expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua (Semry). À terme, 12 210 ha de périmètres irrigués seront aménagés dans la vallée du Logone, permettant de faire passer la production annuelle de riz de 50 000 à 115 000 tonnes.

« La seconde convention concerne le Projet d’urgence de lutte contre la crise alimentaire (Pulcca) pour un coût estimé à 90,2 millions d’euros soit environ 59,17 milliards Fcfa, informe Investir au Cameroun. Le Pulcca a pour objectif principal l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et l’accroissement de la résilience climatique des producteurs ciblés. Ce projet ambitionne de fournir une aide alimentaire et nutritionnelle à 256 000 personnes extrêmement vulnérables, et de soutenir 159 000 agriculteurs pour une productivité plus élevée et une forte résilience climatique dans les régions du Nord, de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Adamaoua et de l’Est », indique la source. Qui ajoute que la dernière convention est relative au projet « Filets sociaux adaptatifs et inclusion économique » pour une valeur de 141,4 millions d’euros, soit environ 92,8 milliards FCFA. L’objectif est d’étendre la couverture et la capacité de réponse aux chocs du système de filets sociaux s’adressant aux ménages pauvres, d’accroitre l’accès aux opportunités génératrices de revenus et le soutien à l’entrepreneuriat chez les jeunes des zones urbaines. Dans cet esprit, elle s’appuiera sur le projet filets sociaux en cours pour mettre en place un système de protection sociale plus complet, mieux à même de répondre aux chocs et de promouvoir l’inclusion économique, avec un accent particulier sur les jeunes vulnérables et déplacés.

Dans son allocution de circonstance, le ministre de l’Économie a indiqué qu’avec ces 3 conventions, le portefeuille de financements de la Banque mondiale au Cameroun s’établit désormais à 20 projets pour 2 710 millions Usd, soit 1 789 milliards de Fcfa. « Ces chiffres éloquents témoignent, à n’en point douter, de l’intérêt que la Banque mondiale accorde au développement du Cameroun, eu égard à ce que l’ensemble des projets susmentionnés concourent résolument à la mise en œuvre de la Snd30, c’est à dire : Stratégie nationale de développement en 2030 et correspondent comme réponses aux défis que nous impose la conjoncture actuelle », a-t-il déclaré.