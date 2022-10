Ile Maurice: Neuf à 11 cyclones attendus

La Mauritius Meteorological Services a émis les prévisions globales pour l'été 2022-2023 hier. Les analyses prévoient la formation de neuf à 11 cyclones dans la région sud-ouest de l'océan Indien. Durant la première moitié de l'été, les formations seront concentrées dans la partie est du bassin alors qe la partie ouest sera plus active lors de la seconde moitié.

La station de Vacoas précise que tous les cyclones ne représenteront pas une menace directe pour Maurice et Rodrigues. Quant aux pluies, elles seront en retard et ne se pointeront pas avant la troisième semaine de décembre. Les averses seront en-dessous de la moyenne. Il est prévu que Maurice enregistre 1 150 mm de pluie et 550 mm pour Rodrigues. De plus, de janvier à avril, des conditions extrêmes favoriseront des orages et pluies violentes, ce qui causera des flash floods localisées.

Les températures, quant à elles, seront proches de la moyenne, même si deux degrés de plus par rapport à la température normale sont attendus certains jours. La température maximale sur la côte ouest atteindra 35° C alors que pour Rodrigues, le thermomètre affichera jusqu'à 32° C. Les périodes prolongées d'humidité seront inconfortables, prévient la météo.