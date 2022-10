Afrique du Nord: 31e Sommet arabe d'Alger - Un rendez-vous pour renforcer l'action arabe commune

Alger — Le délégué permanent de l'Etat du Qatar auprès de la Ligue des Etats arabes, Salem Mubarak Al Shafi, a souligné que la participation de l'Emir Tamim bin Hamad Al-Thani au Sommet arabe d'Alger reflétait la solidité de ses relations avec son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, son attachement à la consolidation des relations entre le Qatar et l'Algérie à tous les niveaux, mais aussi la volonté des deux dirigeants d'assurer le succès du sommet et de promouvoir l'action arabe commune face aux défis.

"L'Etat du Qatar a toujours été à l'avant-garde de tout effort ou initiative visant à resserrer les rangs arabes, à alléger les souffrances des populations vulnérables et à instaurer un débat constructif et efficace autour des questions d'intérêt régional", a déclaré M. Mubarak Al Shafi à l'agence de presse du Qatar (QNA).

Mettant en avant "les relations de coopération et de fraternité établies entre le Qatar et l'Algérie, aux niveaux des gouvernements et des peuples", il a fait part de ses sincères remerciements à l'Algérie pour "les efforts considérables déployés en vue d'assurer le succès du sommet arabe qui a pour slogan +la réunification+".

Le délégué qatari a félicité l'Algérie à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération qui constitue, a-t-il dit, "un exemple à suivre par les pays pour arracher leur indépendance".

S'agissant des principales questions soumises aux dirigeants arabes lors de ce 31e sommet, le diplomate qatari a fait observer que "la conjoncture politique particulière aux plans régional et international, a pesé sur l'ordre du jour qui renferme des points importants pour nos questions arabes, visant notamment le renforcement de nos relations à tous les niveaux".

"De nombreux dossiers politiques et socioéconomiques figurent à l'ordre du jour, dont des points permanents à leur tête la question palestinienne et la situation dans les territoires palestiniens occupés, les derniers développements en Libye, en Syrie, en Irak, au Yémen et au Soudan, outre les dossiers relatifs à la coopération économique arabe, à l'échange commercial, à la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE), et à l'Union douanière arabe (UDA)", a-t-il ajouté.

Saluant "l'accord de réconciliation palestinienne parrainé par l'Algérie", le responsable qatari a mis en exergue l'"attachement constant de l'Algérie à soutenir les frères palestiniens et à défendre leur cause juste".

Il a exprimé, dans ce cadre, son souhait de voir le sommet d'Alger "consacrer davantage de soutien arabe à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de juin 1967 avec El-Qods pour capitale".

Evoquant la réforme de la Ligue arabe, le diplomate qatari a rappelé que ce dossier, qui ne date pas d'aujourd'hui, a fait l'objet de décisions prises par le conseil de la Ligue, notant, par là même, l'existence d'un groupe de travail qui travaille sur ce dossier depuis un certain temps déjà.

S'agissant du traitement devant être réservé par le Sommet arabe aux défis économiques actuels au niveau international, le représentant du Qatar auprès de la Ligue arabe a fait savoir que de "nombreuses clauses relatives à la coopération économique et commerciale arabe seront examinées lors du sommet".

"L'importance extrême de ce dossier (...), requiert une multiplication des efforts en vue de réaliser davantage de coopération, de coordination et de complémentarité arabe", a-t-il fait observer, soulignant que "le sommet arabe est sans doute l'occasion idoine pour aborder ces questions".