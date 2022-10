Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Octobre 2022

Burkina : Attaques terroristes - 13 militaires et deux civils tués dans une embuscade

Treize soldats burkinabés ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des jihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso, ont indiqué des sources sécuritaires. Qui notent aussi la mort de deux civils. « Une unité des Forces de défense et sécurité, reliant Fada N'Gourma à Natiaboani » dans la province de l'Est, « a été la cible d'une embuscade », a déclaré une source sécuritaire. « Treize soldats ont été tués et quatre blessés », a ajouté la même source. Lundi dernier, au moins dix soldats ont été tués et une cinquantaine d'autres blessés lors d'une « attaque terroriste.» à Djibo, ville sous blocus jihadiste depuis trois mois, dans le nord du Burkina Faso.(Source : AfrikMag)

Sénégal : Internationale socialiste - Une rencontre à Dakar

Le Comité Afrique de l'Internationale socialiste "IS" a tenu, les 28 et 29 octobre, sa réunion dans la capitale sénégalaise Dakar avec la participation de représentants de formations politiques membres de cette organisation mondiale, dont le parti de l'Union Socialiste des Forces Populaires (Usfp). (Source : Map Express)

Mali : Coopération économique - Le ministre de l'Économie à Moscou

Le ministre de l'Économie et des Finances Alousséni Sanou à la tête d'une importante délégation malienne séjourne en Russie. Arrivé le jeudi 27 octobre à Moscou, dans la capitale russe, le patron de l'hôtel des Finances qui conduit une délégation comprenant de nombreux techniciens, devrait mener des négociations portant sur plusieurs secteurs économiques dès, vendredi 28 octobre, avec des responsables techniques russes. (Source : abamako.com)

Guinée : Procès du 28 Septembre - Toumba continue de charger Dadis

Alors qu'il nie systématiquement les accusations portées à son encontre dans le massacre du 28 septembre 2009, le commandant Toumba Diakité, continue d'accabler certains proches de Dadis Camara. Le militaire révèle que certains proches de l'ancien président séquestraient des gens à la Présidence.« A la Présidence, là où les cas de séquestration étaient possibles, c'est chez colonel Thiegboro, chez Makambo et chez Claude Pivi. Tout le monde le sait. C'est là on voyait les gens venir réclamer leurs parents. Lorsque le chargé des conflits Issa Camara était là-bas. Lui aussi coffrait les gens chez lui », soutient Toumba Diakité dont l'audition va se poursuivre ce lundi 31 octobre 2022. (Source : africaguinee.com)

Côte d'Ivoire : La comptabilité matière - Au centre d'un atelier

La mise en œuvre de la comptabilité des matières, visant une meilleure gestion des biens meubles et immeubles de l'Etat, nécessite l'implication de plusieurs acteurs clés. Pour valider le Projet de Document d'actions stratégiques de mise en œuvre de la comptabilité des matières (Dascom, 2022-2025), la direction générale du Budget et des finances, a organisé un séminaire du 25 au 28 octobre 2022 à Grand-Bassam, à 40 Km au Sud-est d'Abidjan. La cérémonie de clôture a été présidée par M. Théodore Gnamien Konan, sous-directeur de l'évaluation et de la comptabilité des matières, représentant le directeur général du budget et des finances, M. Traoré Seydou. Il ressort des recommandations faites aux autorités compétentes, l'exhortation des structures sectorielles à se rapprocher du Comité technique de la comptabilité des matières pour la rédaction des textes en lien avec la comptabilité des matières. (Source : journal du Cameroun)

Niger : Mise en œuvre du Pdes 2022- 2026 - Le ministre du Plan face à la presse

Le ministre du plan Dr Rabiou Abdou, a animé une conférence de presse, dans la matinée du samedi 29 octobre, à Niamey, en présence des ministres en charges des Mines, des Finances, des Energies renouvelables, de la Coordinatrice du Système des Nations-Unies au Niger, des partenaires ainsi de la presse nigérienne. La présente rencontre rentre dans le cadre du lancement de la communication sur les tables rondes des investisseurs et des partenaires au développement du Niger pour le financement du PDES 2022-2026 attendu du 5 au 6 décembre prochain à Paris. Par la même occasion elle a indiqué que les Nations-Unies auront un cadre de coopération avec le Niger pour soutenir les principaux axes de ce Pdes. (Source : aniamey.com)

RDC : Cohabitation difficile - L'ambassadeur du Rwanda sera expulsé

Selon Jeune Afrique, les autorités congolaises, qui accusent Kigali de soutenir la rébellion du M23, ont décidé d'expulser Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda, a fait savoir samedi soir le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. L'annonce du gouvernement congolais survient alors que le M23, qui a repris les armes à la fin de 2021, a de nouveau gagné du terrain samedi 29 octobre dans l'est de la Rdc. Les rebelles, qui tiennent la ville de Bunagana depuis la mi-juin, se sont emparés de nouvelles localités, Kiwanja et Rutshuru-Centre, situées sur la RN2, axe stratégique desservant Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

Centrafrique : Pénurie de carburant - Des conséquences inquiétantes

C'est un coup de gueule de l'Intersyndicale de Centrafrique (Isyca). Dans un communiqué, daté du 26 octobre, elle dénonce l'inaction du gouvernement face à la pénurie des produits pétroliers. Elle affirme que la plupart des stations-essence du pays sont fermées. Une situation qui oblige, toujours selon l'Isyca, les consommateurs « à se ravitailler » dans les pays voisins tels que le Cameroun, Congo, Rdc, Soudan et Tchad. (Source : abangui.com)

Gabon : Tourisme - Suppression des visas entre Libreville et les Émirats arabes unis

Dans le cadre du séjour d'Ali Bongo à Abu Dhabi, le ministre gabonais des Affaires étrangères et son homologue émirati ont signé, mercredi 26 octobre, un mémorandum d'entente relatif à la suppression des visas d'entrée et de sortie entre leurs deux pays. Les relations de coopération entre le Gabon et les Émirats arabes unis sont en passe de connaître un nouveau souffle. (Source : alibreville.com)