Soudan: Le Gouverneur d'Al-Rusairis reçoit la délégation de la Commission d'aide humanitaire et des organisations

Al-Rusairis — Le gouverneur de la province Al-Rusairis dans la région du Nil Bleu, Arafat Al-Sadig Mohamed Ali, a reçu la délégation de la Commission d'aide humanitaire dans la région, accompagnée d'organisations internationales et nationales et d'agences des Nations Unies, lors d'une visite visant à s'informer des conditions des personnes déplacées et affectées par les récents incidents à Wad Al-Mahi et Gaisan.

Dans son adresse à la délégation , Arafat Al-Sadig, a donné un éclairage compréhensive sur la situation générale et les mesures prises par le gouvernement de la province, et les rôles de la jeunesse et de la société, appelant les organisations et les agences des Nations Unies à accélérer le travail, à effectuer des interventions urgentes, et à fournir des vivres, des vêtements, des abris et d'autres services aux personnes déplacées et celles affectées par les incidents, affirmant la disposition de la province à coopérer avec toutes les institutions et organisations pour alléger la souffrance des personnes déplacées.

Il convient de noter que le gouverneur d'Al-Rusairis, le comité d'urgence, la commission d'aide humanitaire, des représentants d'organisations et d'agences des Nations Unies, ont effectué une visite sur le terrain dans les camps de déplacés dans les écoles pour inspecter la situation et les besoins d'interventions.

Par ailleurs, le comité d'urgence a révélé les problèmes rencontrant les déplacés dans les camps, représentés dans l'environnement sain, le manque d'eau et nourriture et les besoins spéciaux, avec son appréciation aux jeunes et à la communauté d'Al-Rusairis dans la préparation des camps et la fourniture de services.