Gabon: Le Collectif des Jeunes de "Ça m'étonne et ses environs" retrousse ses manches

Le Collectif des Jeunes de "Ça m'étonne et ses environs" ont procédé à l'assainissement de leur quartier le samedi 29 octobre dernier. Ce collectif de la commune d'Owendo a profité de sensibiliser les autres jeunes quant à la nécessité de vivre dans un environnement salubre, ce qui participe au bien-être des uns et des autres.

Ils étaient nombreux, les jeunes du Collectif "Ça m'étonne et ses environs " à retrousser les manches ce week-end pour combattre l'insalubrité dans leur quartier. Avec des machettes, ils se sont débarrassé des hautes herbes. Avec leurs pelles en mains et brouettes, ces jeunes ont non seulement curé les caniveaux, mais ont ramassé les ordures à l'aide des brouettes. Une initiative saluée par les riverains et les passants. "Nous sommes admiratifs de ces jeunes qui n'attendent pas que l'Etat demande à ce que les populations s'organisent pour assainir leur environnement. C'est vraiment encourageant ce qu'ils font" laisse entendre un passant.

Curtis Simila, Membre du Collectif des Jeunes de Ça M'étonne et ses Environs explique que le "Mapane Clean Day" est une initiative qui a pour but, de régler le problème d'insalubrité qu'il y a dans leur quartier et ses environs. Il rappelle d'ailleurs que les autorités ont instauré la journée citoyenne. Il en a profité pour appelé les jeunes à prendre soin de l' environnement dans lequel ils vivent. "Notre collectif se veut d'améliorer le bien-être des populations" fait-il savoir.

Le Collectif des Jeunes de "Ça m'étonne et ses environs", au delà du ramassage d'ordures, du curage des caniveaux et du désherbage, a entretenu les jeunes sur la nécessité de combattre l'insalubrité, d'assainir les lieux où ils vivent. Plusieurs parmi eux, ont été sensibilisés et ont compris les avantages d'un environnement propre. "Un environnement propre, c'est comme un esprit saint dans un corps sain" s'écrie un membre du Collectif, comme pour monter la dimension et la plue-value .