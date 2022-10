Ile Maurice: Maladies saisonnières - L'été pointe son nez, certains bobos aussi

Il commence à faire chaud. Octobre est le mois de transition entre l'hiver et l'été. Actuellement, certains problèmes de santé sont en hausse. Si on est plus fréquemment malade en hiver, nous ne sommes pas à l'abri durant l'été. Il faut donc prendre des précautions.

Selon les observations, une hausse des cas de gastro-entérite est notable actuellement. Si l'on considère les derniers chiffres, du 17 octobre au 23 octobre, 876 cas ont été enregistrés dans les cinq hôpitaux régionaux. La semaine précédente, il y avait eu 875 cas. Avant celle-ci, 783 cas. Les données démontrent une tendance à la hausse, indique le Dr Fazil Khodabocus, responsable de la Communicable Disease Unit au ministère de la Santé.

Il explique qu'avec la gastro-entérite le corps perd de l'eau et les sels minéraux et donc se déshydrate. Cette maladie contagieuse est manifestée par la diarrhée, soit plus de trois selles liquides par jour, vomissement, nausée, maux de ventre et parfois la fièvre et des maux de tête. La gastro-entérite affecte tout le monde mais ceux les plus à risque de complications sont surtout les bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli par une maladie, rappelle le médecin. Ces derniers peuvent avoir la déshydratation associée, qui peut devenir plus grave. Cela peut être remarqué par une sécheresse à la bouche, l'envie d'uriner moins fréquente ou urine plus foncée que d'habitude et même ils peuvent se sentir faibles.

Infections respiratoires

Actuellement, il est remarqué que la gastro-entérite est principalement due à des intoxications alimentaires. Avec la chaleur ressentie dans certain endroits, les aliments à risque, par exemple, la viande, la volaille, les produits de mer, les œufs, le lait ont les conditions idéales de croissance pour les microbes, souligne le médecin.

En outre, les cas d'infections respiratoires aiguës sont toujours en circulation, fait valoir le Dr Fazil Khodabocus. 4 207 cas ont été recensés entre le 17 octobre et le 23 octobre, comparativement à 4 354 cas la semaine précédente. Avec le changement climatique, selon lui, il est difficile de faire des prévisions mais il y a toujours des virus en circulation comme le coronavirus, le rhinovirus, l'adenovirus et la grippe.

Les problèmes de gorge sont aussi communs actuellement. Les boissons trop glacées ou encore l'utilisation de l'air conditionné à basse température doivent être évitées. Il est recommandé de garder les fenêtres ouvertes, pour bien aérer les pièces. A cette époque, l'on peut aussi avoir des allergies, causées par les acariens, par exemple.

Bien qu'il ne fasse pas aussi chaud et que les cas de faiblesse et de déshydratation ne soient pas encore d'actualité, le médecin relève qu'il est toujours nécessaire de se garder bien hydraté. Rappelant qu'il faut avoir la bonne habitude de boire au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Pour la conjonctivite, pas encore de hausse notable du nombre de cas. Par ailleurs, attention aux moustiques.

De l'exercice physique régulier, un bon sommeil et une alimentation équilibrée sont aussi essentiels pour rester en forme. Il ne faut pas banaliser ces problèmes de santé et surtout éviter l'automédication. Le Dr Fazil Khodabocus conseille de consulter un professionnel de santé en cas de symptômes.