Ile Maurice: Kom's Kitchen - repas à domicile

Bien manger oui mais cuisiner ce n'est pas trop ton truc ? Komesh Caussy est l'homme qu'il te faut. Ce passionné de cuisine te prépare des plats gourmands, chauds ou frozen, livrés à la maison. Que demander de plus ?

Il faut dire que Komesh a plus d'un tour dans sa casserole. A seulement 23 ans, il a monté son entreprise et ainsi est née en janvier de cette année, Kom's Kitchen. Un service de repas à domicile pour le déjeuner et le dîner. Pour l'instant, ce sont les habitants du Nord, principalement, qui peuvent goûter à la cuisine de Komesh. Gageons que les choses évolueront rapidement et que le service puisse s'étendre à d'autres régions de l'île.

"Je me suis rendu compte que de nombreuses personnes n'aiment pas cuire alors que moi j'adore ça. J'ai lancé Kom's Kitchen avec l'intention de faciliter la vie des gens mais aussi de leur offrir des plats de qualité, savoureux et qu'on a envie de goûter à nouveau", explique Komesh. Kom's Kitchen, qui possède sa page Facebook, c'est simple mais bien. Les ingrédients sont sélectionnés avec soin, le chef veille à toutes les étapes de la cuisson, étant seul en cuisine, et les recettes sont concoctées pour répondre à la demande du plus grand nombre.

Menu gourmand

Komesh établit un menu pour la semaine, destiné à se renouveler régulièrement pour satisfaire les papilles. Au déjeuner, les menus se veulent gourmands et colorés. Komesh propose des paninis, des burgers au poulet ou au bœuf ou encore des salades ou des sandwiches. Pour le dîner, le cannelloni au bœuf, le poulet grillé accompagné de pain à l'ail et de salade, le butter chicken, la lasagne, le poulet aigre-doux, le poulet à la crème et aux champignons, le rougail de tofu, le dhal, le chop soy d'agneau ou le vindaye de poisson... ne manqueront pas de vous faire avoir l'eau à la bouche. "Au menu, on retrouve des plats mauriciens, chinois, et italiens. J'ai aussi des plats végétariens." Les commandes doivent être passées avant 11 h, le jour même ou la veille. "Il me faut du temps pour préparer les repas. La bonne cuisine demande du temps et je ne fais pas de compromis sur la qualité. Je livre les repas à domicile et en soirée je suis flexible sur les horaires, dépendant de l'heure à laquelle les gens rentrent chez eux." Komesh explique que pour le moment, il peut assurer jusqu'à 30 commandes par jour.

Touche-à-tout

A 16 ans, il est projeté sur le marché du travail et débarque dans le monde hôtelier. Il y fait ses armes pendant 5 ans, dans différents départements, Food and Beverages, Relation Clientèle. Komesh est un touche-à-tout. Mais c'est surtout la cuisine qui le passionne. L'appel des fourneaux se fait déjà sentir. L'hôtellerie de luxe lui apprend non seulement les bases du métier mais le pousse à la recherche de l'excellence pour satisfaire les palais les plus fins. Après 5 ans dans l'univers des hôtels, il décide d'aller voir ailleurs et intègre une boulangerie où il s'intéresse également à la pâtisserie. Il a la rage de réussir et n'a jamais baissé les bras.

Du frozen food

Komesh a également une sélection de plats surgelés qu'il livre deux fois par semaine et pour cela il peut franchir les frontières nordiques. Le jeune homme vous propose quatre catégories de frozen food : bœuf, poulet, poisson et végétarien. "Pour les plats surgelés, un minimum de 4 plats est requis pour passer une commande. Ces plats surgelés peuvent être gardés au réfrigérateur pendant trois mois", confie Komesh. Dans la section bœuf, on retrouve des lasagnes, du cottage pie ou du vindaye de bœuf. Pour les amateurs de poulet, vous aurez le choix entre le cannelloni, le curry, le kalia ou encore le butter chicken. Le poisson se décline en curry, en vindaye ou en fisherman's pie. Les végétariens ne sont pas en reste puisque Komesh leur prépare des melanzane de légumes, du butter paneer, du palak paneer, ou de délicieuses vindayes d'aubergines et des rougails de champignons.