Afrique du Nord: Parlement arabe - L'Algérie est capable d'assurer la réussite du sommet arabe

Dans un entretien accordé à l'APS, M. Al-Assoumi a déclaré que le Parlement arabe "est pleinement confiant de la capacité de l'Algérie d'assurer la réussite du sommet et réaliser ainsi les attentes et aspirations des peuples arabes", assurant son soutien à tous les efforts arabes et internationaux visant à instaurer la sécurité et la stabilité dans la région.

Ce sommet revêt une importance "particulière", sa tenue intervenant dans une étape charnière où les défis régionaux et internationaux auxquels sont confrontés les pays arabes s'accroissent et exigent, plus que jamais, d'accélérer le rythme de coopération et de solidarité arabes et de redynamiser l'action arabe commune, pour relever ces défis et réaliser les attentes et les aspirations du peuple arabe en matière de sécurité, de développement et de stabilité", a-t-il dit.

Ce sommet est d'autant plus important, car il intervient trois années après celui de Tunis (2019), ce qui impose, selon lui, "des défis et surcharge davantage l'ordre du jour du Sommet arabe d'Alger".

Au sujet des défis auxquels la majorité des pays du monde font face, induits par les répercussions de Covid-19 et le conflit en Ukraine, le responsable dira que "tous ces développements aux retombées négatives sur nos sociétés arabes, exigent l'unification et la coordination des efforts arabes pour y remédier".

Après avoir insisté sur les circonstances exceptionnelles, tant au niveau international que régional, dans lesquelles se tient le Sommet arabe, marquées par les crises en Libye et au Yémen et les agressions répétées et incessantes de l'armée sioniste en Palestine, étant des questions qui s'imposent dans l'ordre du jour de l'important rendez-vous d'Alger, M. Al-Assoumi s'est dit convaincu de "la capacité et de la volonté politique des dirigeants arabes de résoudre ces crises, en veillant à préserver l'unité des pays arabes et leur capacité à contrecarrer les visées étrangères".

Partant, le Parlement arabe aspire à ce que "le Sommet arabe puisse réaliser une avancée significative dans l'action arabe commune concernant l'ensemble des questions régionales, avec à leur tête la question centrale de la Palestine et les voies et moyens d'appuyer les droits légitimes du peuple palestinien en vue de faire face à l'escalade militaire et aux pratiques et exactions des forces d'occupation sioniste", a-t-il soutenu.

Evoquant la signature par les factions palestiniennes de la "Déclaration d'Alger" pour réaliser la réconciliation nationale, M. Al-Assoumi a qualifié cette démarche de "grand exploit", ajoutant: "nous tenons à saluer la signature par les factions palestiniennes de la "Déclaration d'Alger" et à affirmer l'importance de cette démarche à même de rétablir l'unité nationale et de réorganiser les affaires internes palestiniennes". Il a également appelé toutes les factions à aller de l'avant dans l'application des clauses convenues.

Par ailleurs, le responsable a indiqué que les peuples arabes "attendent beaucoup de ce sommet et des dirigeants arabes pour prendre de nouvelles mesures visant à renforcer l'action arabe commune et à faire face aux défis économiques et de développement dans la région arabe, lesquels sont aussi importants que les défis sécuritaires et politiques pour assurer un avenir meilleur aux générations actuelles et futures".

"Le Parlement arabe mise beaucoup sur les résultats du Sommet arabe et aspire à en faire une étape importante dans l'histoire de l'action arabe commune", a-t-il affirmé, estimant que "la situation arabe actuelle exige de redoubler d'effort pour réaliser la réunification et mettre fin à la division, en réponse aux aspirations des peuples arabes à la solidarité, au développement et à la prospérité".