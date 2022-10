Maroc: Tanger abrite une grande manifestation éducative nationale

Tanger — La ville de Tanger abritera, le 6 novembre, une grande manifestation éducative nationale, sous le thème "Le Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans son Maroc".

Selon les organisateurs, le grand stade de Tanger accueillera, le 6 novembre à 16h00, un grand événement national qui sera animé par Said Pipo, présentateur de l'émission pour enfants "Atfal Ala Bal" (enfants en éveil) sur la chaine Al Aoula, en partenariat avec la Société nationale de réalisation et de gestion des stades (Sonarges).

Cet événement verra la participation d'environ 35.000 enfants, accompagnés de leurs parents et tuteurs, l'occasion de célébrer le 47ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, précise un communiqué des organisateurs.

Cette manifestation, organisée avec le soutien du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, et le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, vise à consolider les principes de patriotisme, à inculquer aux enfants l'amour de la patrie, et à les rapprocher davantage de la première cause nationale et du Plan d'autonomie proposé par le Maroc pour les provinces du Sud.

La même source relève que cet événement sera marqué également par une performance donnée par l'association Al Marah pour la culture et l'art, avec le soutien de la Fondation Event live pour l'événementiel.