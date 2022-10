Soudan: Ibrahim Jaber préside la réunion du Haut Comité National sur les Nations Unies

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) Lieutenant Général Ibrahim Jaber Ibrahim a présidé aujourd'hui au Palais Républicain la réunion du Haut Comité National sur les Nations Unies.

Le Membre du comité Ambassadeur Mohamed Saeed Hassan, a déclaré à la presse que la réunion a reçu un briefing sur la réélection du Soudan comme membre du Conseil des Droits de l'Homme et les efforts faits sur les divers niveaux pour réaliser cet accomplissement.

Il a noté que la réunion a discuté des préparations pour la visite de l'expert des droits de l'homme au Soudan, y compris la coordination entre les institutions pertinentes.

Le membre du comité a indiqué que la réunion a examiné les points centraux du rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur la situation à Abyei, et les moyens de coopération entre le Soudan et les Nations Unies pour la stabilité de la région, ainsi que ce qui a été inclus dans la discussion du Conseil de Sécurité sur ce rapport, sous la lumière des mouvements positifs du Soudan et de la République du Sud Soudan sur la situation à Abyei pour réaliser le développement et les intérêts de ses citoyens.

Il a souligné que la réunion s'est conclue par des recommandations et des directives spécifiques concernant la Cour du COMESA et les obligations et bénéfices du Soudan dans le cadre de la coopération économique et commerciale sur le niveau régional.