Ile Maurice: La réhabilitation des coraux dans le sud-est en cours

Anou Protez Koray. C'est le projet que mènent les organisations non gouvernementales (ONG) Eco-Sud et Reef Conservation à Maurice sous le projet régional "Restoring marine ecosystem services by restoring coral reefs to meet a changing climate future", qui couvre Maurice, Rodrigues et les Seychelles. Ce, en collaboration avec l'United Nations Development Programme (UNDP), le ministère de la Pêche, le Mauritius Oceanography Institute et Albion Fisheries Research Centre. Les gouvernements de Maurice et des Seychelles ont obtenu une subvention de 10 millions de dollars de l'Adaptation Fund pour restaurer les écosystèmes des récifs.

La première édition d'Anou Protez Koray a été lancée hier, à Blue-Bay. Une journée de découverte à travers plusieurs ateliers, initiation au snorkeling, visite du Blue Bay Marine Park, nettoyage de la plage et jeux pédagogiques, entre autres activités. En effet, comme le changement climatique intensifie le blanchiment et la mortalité des coraux, le projet vise à les restaurer pour avoir une barrière naturelle contre la montée des eaux et à améliorer, parallèlement la sécurité alimentaire, explique Rachna Ramsurn, Regional Project Manager Coral Restoration de l'UNDP.

A Maurice, la région du sud-est est visée, soit le Blue Bay Marine Park et le Grand Port Fishing Reserve.

C'est dans ce contexte que les deux ONG entament des activités pour la restauration dans la région de Blue-Bay et Pointe-d'Esny. Le projet vise une restauration sur 3,6 hectares et environ 120 000 à 160 000 fragments de coraux doivent être réintroduits, souligne Shashi Chumun, Head of Science team EcoSud et Project Coordinator.

Celui-ci avance que le projet est "assez ambitieux et complexe. Par exemple, le parc marin n'est plus comme avant. Le but à travers cette restauration est d'atténuer ces effets. Si on arrive à restaurer le parc marin, il y aura des bénéfices sociaux et économiques. Les coraux prennent du temps pour pousser. Après cinq ans de travail, il y aura une évaluation. Le bénéfice long terme sera sur 10 ans et même plus."