Ile Maurice: Éducation - Les élèves ayant pris part au NCE seront promus en Grade 10 automatiquement

Dans un communiqué émis le 18 octobre, le ministère de l'Education annonce que les élèves du Grade 9 ayant pris part au National Certificate of Education (NCE), pourront passer en Grade 10 automatiquement, s'ils réussissent avec au moins six unités dans six matières, incluant l'anglais.

Pour Harris Reedoy, président de la United Deputy Rectors and Rectors Union, cette décision est très favorable. "Je pense que c'est une très bonne décision. Les élèves promus en grade 10 passeront le SC dans deux ans et l'exigence minimale pour obtenir un School Certificate, soit un crédit et cinq passes ou deux crédits et trois passes, y compris en langue anglaise. Nous pouvons voir que Cambridge est moins exigeant que le MES et le SC est au-dessus du NCE dans le National Qualifications Framework."

Selon Harris Reedoy, il est injuste d'imposer aux élèves de réussir obligatoirement en anglais, français et mathématiques pour être promus. "Cela peut entraîner de nombreux abandons scolaires. Ils ont deux ans pour se rattraper et passer les examens du School Certificate."