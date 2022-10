Ile Maurice: Accident - Rayyan, 13 ans, parti trop tôt

Un drame humain de plus. Rayyan Deedarun a rendu l'âme hier, après avoir passé 16 jours à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jeetoo. Le jeune garçon de 13 ans a été victime d'un accident de la route alors qu'il était à moto en compagnie de son ami le 13 octobre dernier.

La moto que l'ami de Rayaan Deedarun pilotait a été percutée par une fourgonnette conduite par un habitant de Hollyrood, Vacoas, qui venait en sens inverse à la route des Pamplemousses à Plaine-Verte vers 21 heures. Le conducteur du véhicule se dirigeait vers Sainte-Croix. Une enquête a été initiée par la police de Plaine-Verte pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.

Grièvement blessés, Rayaan Deedarun et son ami ont été transportés vers des centres hospitaliers et ils ont été vite placés aux unités des soins intensifs. Cependant, l'état de santé de la victime admise dans un premier temps dans une clinique ne devait pas s'améliorer. Ses proches devaient le transférer à l'hôpital Jeetoo, où il a été placé sous respiration artificielle. Les médecins ont informé ses proches que ses chances de survie étaient minimes. Les funérailles du jeune adolescent ont eu lieu hier. Le conducteur de la fourgonnette a été arrêté pour homicide involontaire alors que le pilote de la moto lutte entre la vie et la mort à l'hôpital.

Les deux jeunes étaient très proches. Ils effectuaient souvent des sorties à moto d'autant plus qu'ils vouaient tous les deux une vraie passion pour la moto. Ses proches, quoiqu'accablés par cette grande perte, se disent soulagés que l'adolescent se trouve maintenant au paradis. "C'est la volonté divine", explique son grand-père, Nizam. Ce dernier parle l'adolescent comme quelqu'un de très attentionné et proche des membres de sa famille. "Il était très appliqué dans ses études et était très débrouillard. Il était aimé de tous."