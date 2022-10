Afrique du Nord: Le Sommet d'Alger, une étape "charnière" pour relancer l'action arabe commune

Tunis — La presse tunisienne suit avec un grand intérêt les préparatifs de l'Algérie pour abriter le 31e Sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre, qualifiant ce rendez-vous d'étape "charnière" pour l'unification des rangs et la relance de l'action arabe commune.

Dans une déclaration à l'APS la rédactrice en chef du département international au journal tunisien "Assabah", Assia Atrous a affirmé que la presse tunisienne suit toutes les informations concernant ce rendez-vous important, relevant la forte symbolique de la rencontre des dirigeants arabes au pays d'un million et demi de martyrs, à la date du déclenchement de la révolution algérienne qui a vaincu le colonialisme.

Elle a exprimé son souhait de voir cette date symbolique "servir de catalyseur pour les frères palestiniens et arabes pour changer la situation, unifier les rangs arabes et relever les défis de la nation arabe en cette conjoncture particulière que traverse le monde".

Elle a en outre formulé le vœu de voir "la Déclaration d'Alger" constituer "un point de départ pour surmonter les différends et revenir à l'unité sans laquelle la cause palestinienne ne pourra pas s'imposer face à l'occupant sioniste ni face aux organisations régionales et internationales".

De son côté, la journaliste de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), Dhoha Talik, a fait savoir que la presse tunisienne suivait de près ce "grand évènement crucial" pour le citoyen arabe, sachant qu'il se tient "dans un contexte régional et international délicat".

"Le monde arabe doit unifier sa voix à la lumière de cette réalité internationale et ses répercussions sur la sécurité alimentaire et énergétique", a-t-elle souligné.

La même journaliste a évoqué les efforts inlassables consentis par l'Algérie au service de la Cause palestinienne, saluant, dans ce sens, la signature par les factions palestiniennes de la "Déclaration d'Alger" pour l'unification des rangs et la réalisation de l'unité palestinienne.

Au plan arabe, la journaliste tunisienne a affirmé que "l'Algérie œuvre à unifier les positions et à satisfaire les aspirations des peuples arabes", affirmant que la Nation arabe a grand besoin aujourd'hui de "l'unité des rangs et de développement pour réaliser l'intégrité économique et assurer une vie meilleure aux peuples de la région".

Elle s'est dite également convaincue de "la capacité de l'Algérie à réussir le Sommet arabe en dépit de tous les obstacles, au regard de sa volonté et de son attachement à l'unification des rangs arabes".