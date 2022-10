Afrique du Nord: Fin des réunions préparatoires du sommet arabe - Indices tangibles pour un rendez-vous réussi

Alger — Les travaux des réunions des ministres des Affaires étrangères des pays arabes, préparatoires au sommet d'Alger, ont pris fin dimanche sur fond d'indices tangibles sur la réussite de ce rendez-vous, prévu les 1er et 2 novembre.

Lors de ces réunions tenues au Centre international des conférences (CIC) "Abdellatif Rahal", il a été procédé à l'examen du projet de l'ordre du jour du Conseil de Ligue au niveau du sommet, puis d'un projet de résolution sur la sécurité alimentaire arabe, ainsi qu'un projet de résolution sur les travaux émanant de la réunion du Conseil économique et social.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a souligné que la réunion avait permis de parvenir à des résultats "consensuels" à la faveur de "concertations riches et approfondies".

Il a remercié les participants pour "l'esprit positif et constructif" qui a caractérisé les concertations et "permis de parvenir à des résultats consensuels", ajoutant que ces résultats "faciliteront le travail de nos dirigeants".

Au premier jour des travaux, l'Algérie a pris la présidence du Sommet arabe au niveau du Conseil des ministres des Affaires étrangères, succédant à la Tunisie.

Les participants aux travaux de ces réunions préparatoires ont appelé à faire de ce Sommet arabe "un rendez-vous pour engager une action décisive vers l'unification des positions arabes et permettre au monde arabe de retrouver la stabilité".

Lire aussi: Sommet arabe: les ministres des Affaires étrangères sont parvenus à des résultats consensuels

Dans son allocution d'ouverture, M. Lamamra a affirmé que l'Algérie fondait de "grands espoirs sur la contribution de tout un chacun pour amorcer un nouveau départ dans l'action arabe commune, suivant une approche qui puisse transcender les approches traditionnelles pour répondre aux exigences de l'heure".

Les développements dans le monde, aussi complexes soient-ils, "ne doivent pas détourner notre attention des préoccupations de notre nation arabe", a-t-il insisté, citant en particulier "la cause palestinienne, qui traverse aujourd'hui une de ses plus difficiles étapes, une phase marquée par un processus politique à l'arrêt, et un occupant qui persiste dans sa politique du fait accompli".

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a, pour sa part, exprimé l'espoir nourri par tout un chacun de voir le 31e Sommet arabe constituer un "tournant décisif" pour la relance de l'action arabe commune et le renforcement de ses performances, mettant en garde contre la gravité des développements dans les territoires palestiniens occupés.

"Nos frères en Algérie œuvrent avec dévouement et impartialité à faire du Sommet arabe un évènement exceptionnel et un rendez-vous en mesure de tracer à l'action arabe commune la voie pour la prochaine étape", a relevé M. Aboul Gheït.

La réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères au Sommet arabe a été précédée par celle du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des délégués permanents et des hauts responsables qui ont débuté leurs travaux mercredi pour examiner, durant deux jours, les points inscrits à l'ordre du jour du Sommet.

De son côté, le Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA), réuni jeudi et vendredi, a adopté au terme de ses travaux 24 clauses devant être soumises au Sommet arabe.

Ces 24 clauses, adoptées "à l'unanimité dans une ambiance fraternelle et après un débat constructif", ont renfermé plusieurs recommandations sur des dossiers socio-économiques "importants et sensibles, à leur tête le dossier de la sécurité alimentaire arabe", a indiqué le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Rezig.

Il s'agit également de recommandations "audacieuses" pour relancer la Grande zone arabe de libre échange (GZALE) et accélérer la création de l'Union douanière arabe (UDA), a-t-il ajouté.