Afrique du Nord: L'Egypte abrite la réunion ministérielle du Forum des Pays Exportateurs de Gaz

L'Egypte, accueille la 24e réunion ministérielle du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (FPEG) du 23 au 25 octobre 2022.

Le ministre du Pétrole Tarek El-Molla, conduira cette réunion, étant le président du conseil ministériel dudit Forum pour l'année 2022.

Des ministres de Pétrole et de l'Energie issus de 11 pays membres prennent part à cette réunion ainsi que 8 Etats en qualité d'observateur, indique le ministère dans un communiqué vendredi.

Les pays du Forum réunis, représentent environ 72% du total des réserves mondiales confirmées de gaz naturel, 55% des exportations faites par des gazoducs et 50% des exportations de gaz liquéfié.

L'Egypte cherche au cours de cette rencontre, à mettre en place un dialogue mondial constructif entre les pays membres qui se focalise sur le futur rôle important que jouera le gaz naturel au niveau de la transition énergétique, étant le plus propre des combustibles fossiles et une source abondante d'énergie à prix abordable, a dit le ministre.

Et de préciser que la réunion, se tiendrait à quelques jours de la tenue de la COP 27 en Egypte, et offrait l'occasion de souligner le rôle du Forum dans la réalisation davantage de coopération et coordination entre les pays membres qui possèdent une grande partie des réserves, de la production et des exportations mondiales ainsi que dans la gestion de manière responsable de l'industrie gazière en vue d'assurer les approvisionnements en énergie à la lumière de l'importance primordiale que revêt actuellement la question de la sécurité énergétique.

L'Egypte est l'un des pays fondateurs du Forum et aspire à plus de coopération fructueuse et à l'aboutissement de résultats positifs au terme de cette rencontre, a fait savoir M.El-Molla.

Le Forum des Pays Exportateurs de Gaz a été fondé en 2001 pour devenir en 2008 une organisation gouvernementale internationale, siégeant dans la capitale qatarie Doha.