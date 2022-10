Ile Maurice: Fête des morts - Quand dignité et écologie imprègnent le deuil

Les défunts seront célébrés mercredi, une occasion de rendre hommage aux proches qui nous regardent de là-haut. Malgré son omniprésence dans la vie, la mort reste un sujet sensible, presque tabou. Cependant, l'approche à cette étape inévitable de la vie a évolué avec le temps ; le départ dans la dignité est un concept qui prend de l'ampleur. Ce n'est pas tout. La conscience écologique fait aussi son chemin dans ce domaine... Le point avec Frederic Degeilh, CEO des pompes funèbres Elie & Sons.

"La jeune génération cherche à faire son deuil différemment", explique d'emblée Frederic Degeilh d'Elie & Sons. Certes, les traditions sont bien ancrées dans la société mauricienne. "Mais nous avons une grande diaspora. Les Mauriciens voyagent et voient ce qui se fait ailleurs. Comme dans tous les domaines, il y a des trends et cela arrive inévitablement chez nous." Une cérémonie digne pour rendre hommage au défunt est une des priorités. C'est la raison qui a poussé la compagnie à créer deux nouvelles chapelles ardentes récemment. Elles sont plus grandes que les précédentes, avec un espace prévu pour accomplir des rituels ; les sorties sont aussi séparées. "Cela correspond à une demande croissante pour plus d'intimité pendant le deuil."

De plus, la flotte a été modernisée et la compagnie a aussi fait l'acquisition d'un corbillardlimousine customisée pour les cercueils. À côté de toute la modernisation, demeure le fait que c'est une période difficile pour les familles. "D'où le fait que le service proposé est en constante évolution pour soulager au maximum les familles", précise-t-il. Par exemple, pour un rapatriement, la compagnie s'occupe de toutes les démarches administratives. D'ailleurs, les plans funéraires, lancés en 2011, sont aussi en constante évolution, explique la responsable Crystelle Elie. "L'idée de base ne change pas. Chaque personne mérite un départ digne, et ces plans aident à ne pas débourser un gros montant dans un moment difficile. Nous avons ainsi lancé un nouveau plan pour des personnes âgées de 71 ans, ou encore on peut envoyer des représentants à domicile pour les personnes qui souhaitent avoir des informations sans perdre de temps."De plus, les paiements mensuels peuvent se faire à la poste, limitant ainsi les déplacements des clients.

Respect de l'environnement

Des funérailles écologiques sont une autre tendance qui gagne le pays. Encore une fois, ce service trouve preneur chez la nouvelle génération, dont toutes les facettes de la vie se sont imprégnées de la conscience écologique. "Pour l'instant, cela ne concerne que les crémations. Cela n'a pas autant d'impact sur l'environnement qu'une inhumation traditionnelle. Le cercueil utilisé est en matière biodégradable. Pendant le service, il est placé dans un cercueil recyclable et n'est enlevé qu'au moment de la crémation", avance Frederic Degeilh. Certes, il y a d'autres tendances à l'international qui tôt ou tard arriveront ici, comme associer la fin de la vie à la naissance d'un arbre.

Une question qui se pose souvent est la gestion d'une entreprise de pompes funèbres après le Covid19. Cela n'a pas été simple, concède le CEO. Non seulement il y a eu un pic dans le nombre de décès à gérer, mais aussi la panique du début de la pandémie, avec des employés réticents à manier la dépouille de victimes du coronavirus. Il a fallu ensuite mettre en place des espaces séparés pour les décès Covid et non-Covid.

Même aujourd'hui que le pire est passé, Frederic Degeilh confirme que le nombre de décès est supérieur à deux ans de cela, une cinquantaine de plus en moyenne mensuellement. "Mais ça ne veut pas dire que cela va durer. Donc, c'est le système de travail qui a été adapté", avance-t-il. Par exemple, les employés sont formés pour être polyvalents et remplacer au besoin leurs collègues. Frederic Degeilh confie que dans les années à venir, d'autres changements seront apportés, d'autres tendances s'inviteront dans notre société. "Il est trop tôt pour en parler, mais jusqu'à présent, toutes les évolutions se sont faites naturellement."