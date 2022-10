Afrique: Eliminatoires CAN 2023 / 2e tour (retour) - TUNISIE Olympique-CONGO (cet après-midi, à 15h00) - Mental fort et vertus de combattants

Maher Kanzari et sa jeune bande savent qu'ils sont attendus sur ce match couperet avec les Congolais qui les ont battus lors de la première manche à Brazzaville et qu'ils doivent relever l'immense défi de gagner par un score susceptible de leur faire passer cet avant-dernier tour de qualification pour la CAN 2023.

Pas question donc pour eux de s'arrêter en si bon chemin, de ne pas franchir ce cap et de se casser les dents sur cet obstacle qui sera un dur à cuire, mais qui n'est pas insurmontable. Devant un tel challenge de taille, il n'y a pas plusieurs options pour atteindre l'objectif tant souhaité. Si Alâa Ghram et ses coéquipiers restent paralysés par le résultat du match aller et par l'enjeu crucial de cette partie qui est de marquer au moins deux buts sans en encaisser et préfèrent opter pour la patience et une victoire à l'usure, ils risqueront de se faire avoir et de passer à côté de la plaque.

Le contexte de ce match exige une approche différente, avec une équipe en totale confiance, libérée dès les premières minutes pour aller provoquer l'adversaire dans sa zone et le prendre à la gorge. Il faudra donc un gros pourcentage de possession de la balle, de la vitesse dans le jeu pour impulser un rythme fou à la rencontre et une présence constante et pesante devant le but adverse pour créer sans cesse et sans répit le danger et beaucoup d'occasions de scorer.

Créativitité et variété dans le travail offensif

Nos Olympiques doivent relever le défi athlétique, être à plus de 100% de leur potentiel physique et avoir un état d'esprit et des vertus de combattants pour s'imposer et multiplier les situations offensives. Il va falloir varier les manœuvres d'approche, percuter dans les couloirs et multiplier les essais de passage dans l'axe du but congolais.

En bref, un travail offensif de grande envergure pour déstabiliser et déboussoler complètement cette équipe congolaise, forte de son avantage au match aller et qui usera de tous les moyens, y compris l'anti-jeu et la recherche du jeu haché avec arrêts répétés et les simagrées de fautes, pour énerver nos joueurs, leur faire perdre leur concentration et leur ascendant sur le match.

La première étape doit être rapide et il faut marquer le premier but et être à égalité avec l'adversaire. La seconde sera d'appuyer davantage sur l'accélérateur, de passer la vitesse supérieure pour inscrire le second but libérateur et se mettre tôt à l'abri, tout en préservant la virginité de notre cage pour ne pas avoir à courir devant l'obligation de marquer plus de deux buts et à être amenés à une course effrénée contre la montre qui pourrait nous être fatale. Maher Kanzari n'a pas d'autre choix qu'une prise de risque d'entrée de jeu et qu'une large victoire pour sortir indemne de ce guêpier congolais et poursuivre la belle aventure avec les siens.

En cas de qualification aujourd'hui, un seul tour le séparera de la CAN 2023 et de la belle opportunité de pouvoir en faire un tremplin pour les Jeux olympiques Paris 2024, qui est l'objectif majeur.