Algérie: Bilal Boutobba - " Je pense que j'aurais réussi à l'OM "

Ancien grand espoir du centre de formation de l'OM, Bilal Boutobba a décidé de plier bagage à l'été 2016 afin de rejoindre Séville, où il a seulement joué avec l'équipe réserve, avant de filer à Montpellier. L'attaquant franco-algérien évolue désormais depuis deux ans du côté de Niort, en Ligue 2, où il se régale : 6 buts et 2 passes décisives en 12 apparitions cette saison.

Interrogé par L'Équipe, le joueur de 24 ans est revenu sur son départ de l'OM. " Je n'ai pas de regrets. Enfin si, les seuls regrets que j'ai, c'est d'avoir écouté certaines personnes ", a-t-il d'abord lâché. " Des personnes qui vous ont conseillé de partir ? ",a rétorqué Nabil Djellit. " Voilà ! Enfin disons, de mauvaises personnes... Sinon, d'être parti de Marseille, non. Parce qu'avant l'OM, c'était compliqué, il faut dire ce qui est. Ce n'était pas comme maintenant avec un président comme Longoria qui connaît le foot. Là, il y a de la stabilité. On sent que la formation est considérée et qu'elle peut devenir au centre du projet ", a détaillé Bilal Boutobba.

Et de poursuivre sa réflexion, sûr de lui : " Je pense que j'aurais réussi à l'OM. J'étais l'un des meilleurs jeunes du club. Chez les jeunes, c'était moi le chouchou. Donc sur le terrain, j'en suis convaincu que j'aurais pu lancer ma carrière là-bas. (... ) Je suis une personne de là-bas, je sais comment ça marche. Je suis un vrai Marseillais et j'aurais géré la pression ".

En fin de contrat avec Niort (20e de Ligue 2) à l'issue de la saison, Bilal Boutobba a ensuite été interrogé sur un potentiel retour à l'OM à l'avenir : " Plus tard, j'aimerais revenir à l'OM. Pour moi, c'est le plus grand français, mais ça dépendra de ma carrière et de mon histoire. Pour l'instant, je ne me projette pas jusque-là ".