Tunisie: Le phénomène " Halloween " - Une fête purement commerciale

Les commerces tunisiens de jouets, les biscuiteries et les confiseries sont à la fête et se frottent déjà les mains sur les revenus tirés des ventes. L'enjeu est de taille.

En Tunisie, Halloween est une fête importée devenue célèbre grâce à sa médiatisation sur les journaux, aux publications à son sujet sur les réseaux sociaux et aux services de restauration rapide et centres de jeux qui font la promotion de cette célébration d'origine américaine. Connue pour être la fête des morts, elle n'en est pas moins la fête des enfants et adolescents qui s'amusent à cœur joie le soir d'Halloween à l'occasion de la Toussaint, fête chrétienne. Traditionnellement, les enfants procèdent à la collecte de sucrerie, font la sculpture de navet ou citrouille, et se parent de costumes de personnages effrayants. Alors on s'organise pour préparer la fête et profiter de l'ambiance et de la bonne humeur collective.

Effervescence commerciale

Les annonces commerciales qui proposent des produits en lien avec la fête pleuvent sur les réseaux sociaux. "Tremblez de peur pendant la halloween week" du vendredi 21/10 au lundi 31/10 annonce une enseigne de divertissement et consommation pour enfants. Le centre de jeux disponible à Ennasr ou à La Marsa annonce plus d'une semaine de folie, de terreur, de rires et de sensations.

Au programme : fantômes, sorcières et monstres prennent possession de la piste de danse, distribution de bonbons pour les petits monstres gourmands, une chasse aux monstres sous le signe de la terreur, une chasse aux trésors sous le thème d'Halloween pour frissonner de plaisir. Des ateliers créatifs terrifiants, des expérimentations et des dégustations sont au menu de ces dix jours. Du côté des commerçants d'accessoires pour Halloween basés à Mutuelleville, rien n'est laissé au hasard : du décor aux masques en passant par les déguisements, les choix sont immenses. Mais pour avoir une idée des prix, passez votre chemin ! En effet, les commerçants, ne voulant pas donner des sueurs froides, renoncent à afficher les prix des accessoires et se contentent de les afficher. "La fête Halloween approche à grands pas ! Il est temps de préparer vos déguisements", annonce une échoppe d'articles de fête à La Marsa et El Menzah V.

Un salon de thé au Lac en mode Halloween ces derniers jours offre un coupon de consommation de 150 D pour le meilleur costume. Un attrape-nigaud commercial qui appelle à venir consommer au maximum de monde. Même des biscuiteries se sont mobilisées pour offrir une panoplie de sucreries comme les macarons en forme de personnages d'Halloween dont le plus célèbre reste la citrouille géante.

Cependant, cette fête pour les nababs et gens nantis n'est pas encore ancrée dans la culture tunisienne et reste très minoritaire. C'est surtout dans les pays anglo-saxons qu'elle est célébrée en grandes pompes. Le Canada, les États-Unis ou le Royaume-Uni, dans une grande mesure, et quelques pays d'Europe, dans une moindre mesure, vont célébrer Halloween dans la nuit du 31 octobre 2022.