Tunisie: Les robes les plus fashion de la saison hivernale

Courte, ajustée avec fente, ou longue, en mousseline, en velours... . la robe est une pièce que l'on devrait toutes avoir absolument dans nos dressings... . On mise cette saison sur les robes à différentes coupes et matières, sur les superpositions pour créer, à chaque fois, un look différent et original

La robe est une pièce incontournable que l'on porte à toutes les occasions et durant toutes les saisons. Pièce superféminine et élégante, elle nous met souvent en valeur, dissimule nos petits défauts et nous permet de rester décontractée toute la journée... . Dans ce numéro, on vous dévoile les meilleures pièces à porter avec une robe pour la saison automnale-hivernale et garder un look super fashion...

La robe longue en mousseline et en imprimé, la star de la saison estivale, continue de faire le bonheur de toutes les fashionistas et de chavirer le cœur de toutes les nanas qui veulent se mettre sur leur trente-et-un tout en restant décontractée et confortable dans leurs tenues.

A manches longues, avec un petit détail, tel un ruban au niveau du col, cette robe se porte bien avec des bottes montantes, un gilet ou une petite veste-blazer arrivant jusqu'à la taille ou aux hanches. Légère et élégante, cette pièce maîtresse a été repérée dans presque tous les rayons de boutiques et de magasins de prêt-à-porter et dont certaines se vendent encore à prix réduits affichés lors de la saison des soldes.

A la fois pratique et élégante, son atout principal c'est que sa coupe va à toutes les morphologies et permet de cacher quelques défauts. Pour celles, qui sont petites de taille et qui ne veulent pas avoir une allure entassée en portant une robe longue, elles peuvent miser sur des chaussures à talons ou à semelles en plateforme pour harmoniser leur look et tenue.

Côté couleur, on retrouve cette pièce en imprimé animalier, en pois, ou tout simplement en couleur unie tel que le marron et ses dégradés, couleur idéale pour l'hiver ou en vert et blanc, des couleurs douces et estivales que l'on peut bien associer avec d'autres couleurs et accessoires pour créer une tenue adaptée pour l'automne et même l'hiver.

On peut opter par exemple pour la superposition en choisissant une robe longue avec une fente à couleur gaie et ajouter un pull-over chaud, des collants et des bottines ou des baskets montantes pour un look très branché et d'actualité. Côté sac, on mise toujours sur les mini-sacs, tendance de l'année, pour rendre le style BCBG, sinon on peut opter pour une tenue très trendy et street style.

La robe courte, en velours notamment, fait son grand retour actuellement sur la scène de la mode. De coupe courte ou évasée, elle nous permet d'avoir un look de "Baby Doll" si l'on choisit bien les pièces à porter avec : un manteau over size de couleur vert sombre assorti à la couleur de la robe, des mocassins en blanc cassé par exemple et un sac avec chaîne de la même couleur et le tour est joué, vous êtes à la fois élégante et ultra fashion.

Celles qui veulent toujours garder un look classique et tendance peuvent opter pour l'indémodable noir, une couleur qui a notamment plusieurs atouts. Affinant la silhouette, la robe en couleur noire peut être portée lors des ocrassions officielles, pour aller au bureau... . On choisit une coupe courte et évasée pour marquer la taille ou bien en style robe-pull avec des baskets pour un look sporty et super tendance.

On n'oublie pas de bien accessoiriser sa tenue, en choisissant des boucles d'oreilles, un collier et des bracelets en couleur or, orange, vert... pour casser la monotonie de la tenue et apporter une touche de gaieté et d'harmonie au look. On profite au maximum des différentes couleurs et coupes de robes en les associant avec différents modèles de chaussures et d'accessoires pour rester toujours au top et élégante.