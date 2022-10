Afrique: FOOTBALL - CAN U23 - Le Gabon élimine Madagascar au deuxième tour

Les Barea se font éliminer par les Panthères du Gabon au deuxième tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations U23. Ils ont lourdement perdu par 0 à 4 au retour ce samedi à Franceville.

Pas de CAn et pas de JO. Les Panthères du Gabon brisent le rêve des Barea d'aller au troisième et prochain tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations U23 qui compte pour la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Madagascar n'a pas fait le poids et s'est incliné sur le score large de 0 à 4 ce samedi, devant le Gabon sur sa pelouse.

Le match s'est tenu au stade la Rénovation de Franceville au Gabon. Déjà vainqueurs à l'extérieur au match aller, sur le score de 1 à 0, les Gabonais ont confirmé leur suprématie à domicile. Ils ont su gérer leur avantage et ont bien maitrisé la situation sur leur pelouse et devant leurs spectateurs. Les hommes du coach Herimanitra Rabeharisoa dit Hery be ont tout fait pour tenir tête face aux Panthères.

Impuissants, les Barea ont encaissé précocement le premier but. Douche froide, l'équipe hôte, déterminée a très bien entamé la rencontre et a ouvert la marque dès la 6e minute, un tir en puissance du pied gauche signé Hants Mbenga Mboumba alias Matic. Le gardien de but du Dijon FC, Enzo Breviglieri a reçu un coup en rattrapant la balle et a dû être remplacé par son second, Tsanta Raminontsoa du Jet Kintana. Et ce dernier a reçu cinq minutes plus tard un carton rouge en prenant le ballon en dehors de la surface. C'était le joueur de champ et défenseur central du 67 City, Vagnona Alexis David dit Gaël qui a été aligné pour prendre sa place.

Inférieur numérique

Les Malgaches ont joué désormais à dix contre onze. Profitant de l'occasion, les Panthères creusent l'écart grâce au but signé Emmanuel Romess Ovono Essogo, capitaine de la formation gabonaise (23e). Ils ont enfoncé le clou en deuxième période en inscrivant deux buts de plus, marqués par Jorcy Ben Kakinabele (56e) et Yohann Nkoghe Mbatchi (80e), un coup franc bien frappé du pied gauche et placé au deuxième poteau. "Les joueurs ont tout fait pour résister, mais encaisser très tôt le premier but a tout chamboulé. De plus, nous avons joué à dix après le carton rouge et il a été très difficile de stopper l'hémorragie ", explique le coach assistant, Christian Rakotoarimanana dit Christian kely.

"Outre le carton rouge, nous avons également ressenti l'absence de l'attaquant du club égyptien El Gouna FC, Arnaud Randrianantenaina", poursuit-il. Le Gabon a réussi son deuxième tour des élimi-natoires de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans. Ce pays file ainsi au troisième et dernier tour qualificatif à la Can 2023 au Maroc. Les Barea, quant à eux, plient bagage et rentreront bredouilles au pays en début de semaine.