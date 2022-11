Madagascar: ANDOHATAPENAKA - Un chauffeur et son aide se noient

Lancé à vive allure, un camion a évité une ambulance, broyé un scooter et terminé son vol plané dans l'Ikopa, samedi, à Andohatapenaka. Le chauffeur et son aide ont péri.

Tragique. La route d'Andoha-tapenaka, devant l'hôpital " Manara-penitra ", a été le théâtre d'un accident tristement spectaculaire, samedi à 14h30. Deux morts et trois rescapés ont été signalés. Le drame a eu lieu très peu de temps avant la pluie torrentielle. Un poids lourd, une Mercedes 911, transportant des briques de terre, roulait à tombeau ouvert, selon des témoins oculaires. Or, une ambulance devant lui a ralenti pour tourner vers l'hôpital.

Il a brusquement essayé de l'éviter. Dans son embardée, le véhicule a écrasé un scooter garé au bord de la route, sur sa gauche. Le violent choc n'a pas pu arrêter le camion chargé. Il a fait un vol plané au-dessus de la digue pour finir par un impressionnant plongeon dans l'Ikopa. Le camion est tombé dans une partie profonde de la rivière. Il a rapidement été charrié par le courant. Parmi les cinq personnes à bord, trois ont réussi à s'en extraire, nager et rejoindre la rive. Elles sont saines et sauves, tandis que le chauffeur, 31 ans, et son aide, 24 ans, ont coulé avec le camion.

Secours

" J'ai vu l'accident de mes propres yeux. Le camion a entièrement été englouti. L'une de deux victimes ne s'est pas tout de suite enfoncée. Elle s'est débattue avec de grands efforts, mais je pense que ses pieds ont été coincés. Puis, elle a sombré petit à petit. Nous étions sur la digue et ne pouvions rien faire pour elle car nous ne savons pas nager ", décrit un témoin. Il a fallu prévenir l'Organisation de sauvetage de Tsaralalàna.

Six sapeurs-plongeurs bien équipés sont arrivés sur les lieux avec deux véhicules de secours. La pluie a presque cessé lorsqu'ils ont commencé à travailler. Ils ont dû descendre dans l'eau, malgré le vent impétueux et glacial qui l'agitait. Au bout de leur opération de quelques minutes, les pompiers ont réussi à retrouver et ramener sur la berge les corps sans vie des deux malheureux. Le camion avait besoin d'un engin dépanneur pour pouvoir être remonté. La police du septième arrondissement a sécurisé le périmètre jusqu'à ce que les dépouilles aient été acheminées à la morgue. " Les défunts habitaient à Ambohitri-manjaka ", indique-t-on.