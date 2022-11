Madagascar: BASKETBALL N1 Dames - Nette progression de JEA Vakinankaratra

Emmené par ses deux jeunes Ankoay, JEA de Vakinankaratra a pu sortir du piège tendu par ASSM d'Analamanga à son troisième match du championnat N1A dames.

La phase 2 du championnat de Madagascar N1A dames est entrée, hier, dans sa troisième journée sur les terrains 1 et 2 au stade Barea à Mahamasina. Le club de JEA de Vakinankaratra, emmené par Taratriniaina Murielle Erica Ramahatra et Nomenjanahary Mihantatiana Andrianjafy, est sorti vainqueur sur le score de 38-37 hier devant l'ASSM d'Analamanga. C'était un match très disputé et plein de rebondissements jusqu'au coup de sifflet final. Anthony Andriamaholy, coach du JEA, fait remarquer qu'il a fait tourner l'équipe après le match contre MB2ALL. " Mes joueuses ont perdu beaucoup de balles, mais à la fin du quatrième quart temps, les filles ont suivi les consignes en assurant les rebonds et la victoire est là. "

Le premier acte a débuté à 10h44. Les joueuses d'Analamanga ont ouvert le score par un tir à 3 points après 1mn47 de jeu. Ce n'est qu'après trois minutes de jeu que les protégées d'Anthony Andriamaholy ont réussi à ouvrir leur compteur, 2-3. À mi-parcours du premier quart temps, le score a été de 5 partout. Le jeu est devenu plus physique et les deux équipes se sont donnés à fond sans retenue pour gagner les rebonds. À une minute de la fin du premier quart temps, l'ASSM a eu ses cinq premières fautes d'équipe. De son côté, par deux lancers, JEA a mené par 7-5, puis 9-5 et les deux équipes se sont quittées, à la fin du premier quart temps. Le second quart temps a tourné à l'avantage des jeunes du JEA de Vakinankaratra. L'ASSM d'Analamanga n'a marqué qu'un seul panier durant les dix minutes et le score à la pause a été de 18-11 en faveur du JEA de Vakinankaratra.

Au troisième quart temps, c'était au tour de l'ASSM de prendre l'ascendance. Les porte-fanions d'Analamanga sont revenus au score petit à petit et le JEA n'a plus mené que de 2 points (18-16). À 4mn20 de la fin du troisième quart temps, le score a été de 18-20 pour l'ASSM. Avec un tir à 3 points de Caren, le JEA a marqué ses 3 premiers points et les seuls du troisième quart temps (21-20).

Sortie fatale

Le quatrième quart temps a débuté à 11h54. Les deux équipes ont mené à tour de rôle au score, 24-22 pour le JEA, puis 24-25 pour l'ASSM. Après un tir à trois points de Nana, le JEA vire de nouveau en tête 27-25. À trois minutes de la fin du match, le JEA est mené par 27-29. Le numéro 15 de l'ASSM a alors fait ses cinq fautes. Cette sortie a été fatale pour l'ASSM, mais elle a été décisive dans la victoire du JEA du Vakinankaratra. Les joueuses d'Analamanga ont perdu leur pièce maitresse, car c'est cette dernière qui a assuré tous les rebonds défensifs de son équipe.

Pourtant, à 20 secondes de la fin de la rencontre, le JEA a été encore en retard de 2 points. Sur une interception, Caren a réussi à marquer 3 points et son équipe a mené par 38-37. Les joueuses du JEA ont tenu bon et elles ont empoché leur deuxième victoire en trois rencontres. Taratriniaina Murielle Erica Ramahatra, poste 2 du JEA, n'a pas caché sa joie après le match. Elle a précisé que c'était un match très difficile, " mais la cohésion et la rage de vaincre nous ont aidées. Les filles sont très fatiguées après tant d'efforts contre le MB2ALL, la veille. Nous avons perdu beaucoup de balles, mais nous avons gagné la victoire et c'est l'essentiel ", conclut-elle. Quant à Harizo Rasolonjatovo, coach de l'ASSM, il a affirmé que ses joueuses " ont manqué d'assurance et de confiance ".

Résultats du 30 octobre

Ascut 30 - 63 MB2All

JEA 38 - 37 ASSM

Tamifa 56 - 84 Cospn 2

SBBC 29 - 41 TGBC