Madagascar: IXes JEUX DE LA FRANCOPHONIE - Madagascar connait ses adversaires dans deux disciplines

Les Jeux de la Francophonie, neuvième édition, se dérouleront du 28 juillet au 6 août 2023, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC). Le tirage au sort de cette neuvième édition s'est tenu le 29 octobre, à l'Hôtel Pullman de Kinshasa. Il a placé Madagascar dans la Poule B pour le basketball et dans le groupe A pour le football. En basketball, le groupe B est composé de la France, la Côte d'Ivoire, le Maroc et Madagascar, tandis que le Canada-Québec, le Sénégal, le Bénin et Haïti constituent le groupe C, et dans le groupe D, on retrouve la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Cameroun, la Tunisie et le Tchad. La RDC évoluera dans le groupe A aux côtés du Liban et de la Guinée. Comme le basketball est ouvert à la tranche d'âge des moins de 25 ans, Madagascar aura l'opportunité d'aligner ses joueuses les plus en vogue du moment. À l'instar de la plupart des jeunes Ankoay qui ont montré un beau parcours à l'Afrobasket qui s'est joué à Madagascar au mois d'aout.

Dédié à la jeunesse

Au football, il y a aussi quatre groupes. La RDC figure dans le groupe A, en compagnie du Canada et de Madagascar. Le groupe B est constitué de la France, la Tunisie, le Niger et le Burkina-Faso, alors que le Sénégal, le Bénin, le Cameroun et la Mauritanie composent le groupe C. Le groupe D rassemble le Maroc, tenant du titre, la Côte d'Ivoire, le Liban et la Guinée. Le football est réservé aux joueurs de moins de 20 ans. Comme Madagascar n'a pas de championnat national réservé pour les U20, composer des joueurs pour former l'équipe nationale est déjà un challenge. Le tirage au sort a été présidé par le Premier ministre congolais, Sama Lukonde, en présence des ambassadeurs de quelques pays francophones.

Ce tirage a été effectué par Claude Makelele, ancien footballeur français d'origine congolaise, et Didier Mbenga, champion NBA. Les Jeux de la Francophonie sont le seul événement sportif et culturel international, en langue française qui s'adresse à la jeunesse. C'est une manifestation d'envergure internationale, car elle regroupe tous les quatre ans plus de deux mille jeunes, artistes et sportifs, issus des États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie. Cette manifestation à la fois festive, jeune et populaire comporte des concours culturels, des compétitions sportives, des cérémonies et des animations périphériques.