Madagascar: AMBOHIDRATRIMO - Un soldat de deuxième classe écroué

En taule. Vendredi, le parquet d'Antananarivo a mis en détention préventive, dans la maison centrale d'Antanimora, un soldat de deuxième classe. Il a tué par arme à feu un civil de 19 ans, le 4 octobre, à Ambohimitsinjorano-Ambato, dans le district d'Ambohidratrimo. Un de ses collègues a été placé sous contrôle judiciaire. Selon des bribes d'enquête, le mobile du crime repose sur une zizanie entre le tireur et le défunt. Les deux hommes de troupe sont des éléments de la Base 213 qui effectuaient leur service au sein du Détachement spécial de sécurité (DSS12). La victime et ses camarades ont croisé les soldats en chemin. Ils ont été arrêtés et malmenés.

Le jeune homme a été écarté des autres et abattu sur place. Il a reçu la balle dans son flanc droit. Hors d'eux, les villageois ont cherché à capturer l'auteur du crime pour le lyncher. Celui-ci et son pair ont abandonné l'arme dans leur dortoir et se sont enfuis. Alertés à temps, des gendarmes sont venus calmer l'attroupement indigné et ont récupéré le fusil d'assaut, une kalachnikov, du militaire. De là, une enquête a été diligentée.