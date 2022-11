Madagascar: Mesures incitatives

Adoptée la semaine dernière en conseil des ministres, la loi de finances initiale 2023 passe à l'étape suivante pour son examen au niveau des deux chambres du parlement.

Mesures incitatives

Députés et sénateurs auront en tout cas suffisamment de temps pour étudier et évaluer les documents budgétaires avant de passer au vote de cette loi de finances 2023 qui marquera l'histoire du pays dans la mesure où elle sera l'un des instruments de réalisation des programmes contenus dans le Plan Emergence de Madagascar (PEM). Si le Président de la République a par exemple parlé de l'amélioration de l'offre énergétique, avec à terme l'objectif de mettre fin au délestage et de réduire la facture de l'électricité, la LFI y joue un grand rôle à travers des mesures d'incitation voire d'exemption douanière et fiscale sur les investissements en matière d'énergie renouvelable ou encore l'exonération au droit d'accise de l'éthanol combustible.

En matière de développement industriel, la loi de finances prévoit notamment la possibilité d'exonération à la TVA des matériels et équipements pour la mise en place des unités industrielles de transformation dans le cadre du projet One District One Factory (ODOF).

Le tourisme ne sera évidemment pas en reste avec des mesures d'incitation aux investissements pour l'acquisition de bateaux de croisières, de catamarans, d'animaux et d'engins d'attraction... Autant de mesures destinées à booster l'économie qui s'appuie par ailleurs sur le développement du secteur privé. Andry Rajoelina a notamment démontré sa volonté d'appuyer les initiatives des jeunes promoteurs locaux lors de la remise des prix du concours " 3,2,1 Pitch by Fihariana " où des jeunes porteurs de projets ont été récompensés.

Le couple présidentiel s'est personnellement impliqué pour aider ces jeunes startupers à se développer. Bref, les dirigeants sont plus que jamais partis pour relever le défi de l'émergence. Et ce, avec l'implication d'un secteur privé qui n'a pas manqué durant le Forum des Investissements sur le PEM de féliciter sur ses dispositions à les aider. Il reste à espérer que toutes ces promesses soient concrétisées car comme il l'a déclaré, le Président de la République est avant tout un homme d'action.