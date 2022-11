Madagascar: RUN / East Coast Mobil Drag Racing - Troisième victoire consécutive pour Jaytaxx

Et de trois. Tahina Rasolo-jaona dit Jaytaxx, au volant d'une M Turbo, remporte pour la première fois l'East Coast Mobil Drag Racing qui s'est tenu à Betainomby sur la route nationale II bis ce dimanche. La course compte pour la troisième manche du championnat de Madagascar des runs. C'est la troisième victoire d'affilée de la saison pour le pilote du club Run Mada. Il remporte enfin la manche de la côte Est en trois participations. Au bout du suspense, Jaytaxx surclasse de peu Tojo Ranaivo sur Subaru avec, respectivement, un chrono de 10"954 contre 11"38.

Jaytaxx a été également l'auteur du meilleur temps de 10"10 de cette manche. " La manche à Toamasina est toujours très dure mécaniquement. J'ai eu un souci au niveau du train avant qui a bougé, mais heureusement cela a été réglé avant la course. Le gros problème a été au niveau de l'embrayage jusqu'à la finale. Nous l'avons juste purgé pour pouvoir disputer la dernière course ", confie Jaytaxx après la finale. " Je suis très content de cette victoire et je suis ravi aussi d'avoir un nouveau concurrent potentiel comme Tojo qui a de l'avenir ", fait remarquer le champion.

Surprise

Tojo Ranaivo a créé la surprise à sa deuxième participation au championnat après deux saisons en open. " J'ai juste voulu participer et j'ai obtenu au final un résultat inespéré. J'ai bien préparé la voiture et je vais poursuivre dans ce sens ", mentionne-t-il. Il a éliminé de justesse en demi-finales l'un des favoris, Bobo de son vrai nom Herizo Boarilza qui conduit une Mitsubishi Evo V alors que ce dernier a pris une dizaine de mètres d'avance au depart. Bobo se contente de la troisième place en surclassant Laza Randriamifidimanana en course pour le classement. Il remporte également la première place de la catégorie Pro Run 1 face à Vazaha Dieu Donné Rafanomezantsoa.

Celui-ci n'a pas pu prendre le départ de la finale de la catégorie à cause d'un pépin mécanique. " J'ai eu un problème de ratage au niveau du moteur. Nous avons tout fait pour trouver la solution à cette difficulté qui a persisté jusqu'à la fin de la compétition. C'était peut-être au niveau de la pression de l'essence ", suggère Bobo. Mathémati-quement, Jaytaxx est tout près du titre national, car il occupe, loin devant ses poursuivants Laza et Vazaha, la position de leader du championnat avec 80 points. Le champion de la saison sera connu à l'issue de la quatrième et dernière manche, prévue le 27 novembre.