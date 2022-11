Madagascar: CAN U23 - Les Barea battus '

Battus à plate couture par les Panthères du Gabon par 4 buts à 0, les Barea mettent fin à leur parcours olympique.

L'aventure des Barea s'arrête au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans en 2023 au Maroc. Les Panthères du Gabon se sont imposées largement par 4 buts à 0 samedi au stade Rénovation de Franceville. Déjà vainqueur du match aller à Madagascar par 1 à 0, le Gabon valide son ticket pour le dernier et troisième tour des qualifications. Avant le début du match, Madagascar était privé de trois éléments contre deux pour le Gabon. Les Gabonais sont vite rentrés dans le match en ouvrant le score dès la 4e mn à travers Hants Mbenga Mboumbat.

Les Malgaches ne sont pas parvenus à suivre le rythme et le capitaine Emmanuel Romess Ovono Essogo inscrit le second but gabonais à la 21e mn. Et comme au match aller, le carton rouge a de nouveau frappé. Le gardien malgache est sorti du terrain après avoir écopé d'un carton rouge à la 41e mn. Les Malgaches ont joué à 10 depuis. Et c'est sur ce score que les deux équipes ont quitté le terrain à la pause. Menés par 3 buts à 0 au cumul, la mission s'annonce compliquée pour les Malgaches à la reprise.

En seconde période, Ben Jorcy Kakinambele enfonce le clou à la 56e en signant le troisième but. Yohann Nkoghe Mbatchi conclut le festival de but à la 80e mn. Pour ce match retour, Hery Rabearisoa a décidé d'aligner huit joueurs sur les onze premiers titulaires. En l'absence de Kalvin Paul, sanctionné par le carton rouge au match aller, le brassard de capitaine a été confié à El Hadari, l'attaquant évoluant aux Seychelles. Au cumul des scores, les Barea ont perdu par 5 buts à 0 lors des matchs aller et retour. Les Barea mettent alors une croix sur leur rêve olympique parisien. Mais une chose est sûre, la relève du football malgache est en marche avec des joueurs prometteurs que ce soit pour les locaux ou les expatriés. Des éléments des U23 sont même capables d'évoluer avec les Barea où deux des joueurs ont déjà été appelés par Nicolas Dupuis à l'image de Kalvin Paul et de Allan Rakotovazaha.