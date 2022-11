Madagascar: Infrastructures - L'EPP Ambohitsoroa fait peau neuve

L'EPP Ambohitsiroa est composé de deux sites. L'EPP Ambohitsiroa " Ambany " est historiquement le premier site de l'école. La vétusté et la menace d'effondrement du bâtiment présentaient un danger pour les élèves qui ont mené à l'abandon du site et au transfert de l'effectif total des élèves vers un autre site.

La Fondation Viseo a procédé à la démolition du bâtiment existant et à la construction d'un bâtiment à trois salles dont deux salles de classe et une salle de lecture/bureau administratif ainsi qu'un bloc sanitaire aux normes. Les bâtiments seront également dotés de mobiliers scolaires. C'est un projet qui a été mené grâce au soutien de leur partenaire donateur, HV Foundation.

Vision. La Fondation Viseo ambitionne en cinq ans de bâtir et réhabiliter au moins 100 salles de classe et apporter son concours aux structures de santé publique œuvrant au service des enfants dans les zones rurales et les quartiers défavorisés des grands centres urbains.

Elle concrétise ainsi son engagement et sa volonté d'œuvrer dans le domaine de l'éducation en construisant et en réhabilitant des infrastructures scolaires. À noter que cette fondation est présidée par Moustafa Hiridjee et a été créée le 8 mai 2018 par le groupe industriel Viseo composé des sociétés Ocean Trade, Havamad, Continental Auto et IzyRent.