Congo-Kinshasa: La diplomatie s'active après l'avancée du M23

L'avancée du M23 dans le Rutshuru défraie toujours la chronique en RDC. Les rebelles occupent depuis le week-end les cités de Rutshuru-centre et Kiwanja et certains se sont rapprochés de Rumangabo à environ 40 km de Goma, la capitale provinciale. Ce weekend, plusieurs leviers diplomatiques ont été activés pour parvenir à la désescalade.

Depuis Bruxelles, l'Union européenne a multiplié ce week-end les contacts avec Kinshasa et Kigali. Le but, renseigne une source diplomatique, est de parvenir rapidement à la cessation des hostilités et à la reprise du processus politique.

Les États-Unis ont procédé de la même manière. Ils ont condamné l'avancée du M23 et appelé une fois de plus à l'arrêt du soutien à ce mouvement. Le Bureau des affaires africaines du département d'État américain a échangé directement au téléphone avec les hautes autorités congolaises et rwandaises, appelant au dialogue et à une médiation régionale.

C'est également l'avis de l'Union africaine qui s'est fendu d'un communiqué signé par le président en exercice, Macky Sall, et le président de la Commission Moussa Faki.

Du côté des Nations unies, Antonio Guterres a appelé directement le président rwandais Paul Kagame. Il a insisté sur les voies pacifiques et sur le respect des engagements pris dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda.

À ce propos, Félix Tshisekedi a reçu, dimanche, Téte António, ministre angolais des Relations extérieures. Le diplomate a échangé avec le chef de l'État congolais sur l'évolution de la situation et a transmis au président congolais une correspondance du président João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine.

Tout est fait pour que le M23 n'avance plus et qu'il se retire des zones conquises ces derniers jours, renseigne une source à la présidence congolaise. L'évolution de la situation a, en tout cas, empoisonné davantage les relations entre la RDC et le Rwanda. L'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa est d'ailleurs prié de quitter la capitale congolaise dès ce lundi.