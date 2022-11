Madagascar: Andry Rajoelina - L'industrialisation du pays comme credo

Le président de la République compte industrialiser le pays pour atteindre son objectif de faire émerger l'économie du pays dans les années à venir. Des mesures fiscales ont été annoncées pour inciter les investissements privés.

La phrase est lâchée. " Transformer Madagascar en pays industrialisé, compétitif et attractif " est le nouveau crédo du président de la République. Il l'a réitéré, samedi dernier, lors du discours qu'il a tenu à l'occasion de la clôture du " Forum National des Investissements pour l'Emergence de Madagascar " qui s'est tenu pendant deux jours au Centre de conférence international d'Ivato. Andry Rajoelina compte, en effet, emprunter la voie de l'industrialisation pour hisser le pays parmi les économies émergentes. Certains secteurs porteurs et stratégiques, notamment le tourisme et le transport, l'industrie, l'agriculture et l'élevage, l'énergie, les infrastructures de liaison, la transformation digitale et la formation professionnelle, ont été alors abordés lors du forum qui a réuni durant deux jours des acteurs public et privé afin d'échanger sur les projets d'investissements phares.

Éthanol

Le secteur privé qui a beaucoup souffert de la période post-pandémique est cette fois-ci choyé par l'Etat à l'issue de ce forum. Le président de la République veut que les investissements bondissent. Il a ouvert les vannes à propos de certaines mesures qui auront vocation à inciter le secteur privé à investir davantage. Certaines barrières fiscales se voient ainsi rabaissées, voire levées. Parmi ces mesures figurent notamment les exonérations de TVA pour l'importation des matériels et équipements des unités industrielles de transformation et agroalimentaire dans le cadre du projet " One District One Factory ", pour l'importation et la vente des matériels et équipements pour la cimenterie, pour la mise en place des complexes hôteliers et touristiques. On annonce également la détaxation pour l'importation des équipements nécessaires pour la promotion du secteur tourisme afin d'attirer les touristes (bateaux de croisière, catamarans, montgolfières, parcs d'attractions... ), la transformation de " l'éthanol " en énergie et l'introduction d'équipements électriques via l'énergie solaire ainsi que les équipements nécessaires pour les exploitations agricoles.

Réalistes

Les projets sont " ambitieux ", a reconnu le président de la République. Mais des " perspectives réalistes pour l'industrialisation de Madagascar sont tracées afin d'atteindre les objectifs dans les mois et les années à venir ", soutient-il. D'ailleurs, le forum a déjà pondu des projets. Des mémorandums d'entente ont été signés, concernant la mise en place d'une centrale Biogaz et incinération des déchets à Andralanitra, la construction d'infrastructures hôtelières haut de gamme et écolodge sur des réserves foncières touristiques, la mise en place d'unités de production agricoles et de semences, mais également le développement de la nouvelle ville Tanamasoandro. Ceci témoigne l'existence d'un regain de confiance mutuel et le soutien du secteur privé aux actions menées par l'Etat malgache, soutient-on. En tout cas, selon toujours le président de la République, " ce forum va donner une nouvelle impulsion pour une entente renouvelée et une collaboration positive et efficace entre les secteurs privé et public ".

Chantiers

" Une nouvelle page s'ouvre pour Madagascar ", a déclaré le président Andry Rajoelina. Il a, en effet, appelé les partenaires, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les bailleurs de fonds et le secteur privé à s'associer au Gouvernement pour appuyer tous les efforts entrepris dans ce sens et bâtir un bel avenir pour Madagascar. " Le secteur privé est la cheville ouvrière de l'émergence ", martèle-t-il. Andry Rajoelina s'est félicité de la tenue de ce forum, qui s'avère être un rendez-vous déterminant, ayant servi à dresser le bilan des grands chantiers déjà réalisés et en cours de réalisation, ainsi que les perspectives d'avenir dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Emergence Madagascar.