Madagascar: Tiako i Madagasikara - " La CENI fait la sourde oreille "

Une énième réunion de tous les partis politiques a été organisée par la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi à Alarobia. La plupart des partis politiques ont répondu présents à cette invitation, même ceux qui sont dans le camp de l'opposition, comme le parti Tiako i Madagasikara. Ce dernier n'a pas manqué de signifier son inquiétude et ses propositions quant à la concrétisation de la refonte de la liste électorale. Mais, comme lors des réunions précédentes, la CENI continue de faire sa sourde oreille, à entendre les indignations des responsables du TIM.

Volonté

On reproduit les mêmes actions mais on espère avoir des résultats différents. En tout cas, le parti de Marc Ravalomanana déplore le manque de volonté manifeste de la CENI à corriger les méthodes d'élaboration de la refonte. " De nombreuses lois restent à voter et d'autres réglementations sont non respectées par le gouvernement, sans parler des affaires des jugements supplétifs et de la sous-traitance à des prestataires privées l'impression des CIN, tout ceci prouve que la CENI n'est pas en mesure d'apporter les garanties d'une élection sans fraudes ", indiquent les explications émanant du parti tout en soulignant que la présence de représentants du parti TIM suite à l'invitation de la CENI relève de son souci constant à vouloir des élections justes, transparentes et acceptées par tous.

Défaillances

Des questions restent donc en suspens, notamment sur le financement de la refonte, les matériels utilisés (comme les tablettes), mais aussi sur le recensement des électeurs. " Nous les avons rencontrés trois fois, mais aucune des suggestions n'a été acceptée" , a ainsi réagi le Secrétaire général du Tim, Rina Randriamasinoro. Par conséquent, des problèmes persistent dans cette opération. De nombreuses communes n'ont même pas entamé le recensement, les méthodes et les outils utilisés ne sont pas les mêmes, des électeurs exclus par des agents recenseurs, le fonctionnement du CLRE n'est pas bien harmonisé et n'est pas transparent, ou encore le problème sur le guichet unique et la sensibilisation, sont entre autres les principales défaillances indiquées par le TIM. Néanmoins, l'ancien parti fort se présente toujours en tant que force de proposition. Les responsables du parti appellent ainsi le Gouvernement et la CENI à prendre des mesures immédiates pour résoudre ces différents problèmes.