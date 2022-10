Tunisie: Artisanat | Après une éclipse de trois ans, la Foire Arti Cadeau de retour - Une panoplie de découvertes

Faouzi Ben Halima, directeur général de l'Onat, promet un franc succès au salon qui débutera mardi prochain, malgré certaines contraintes et le contexte économique et social.

Après une suspension de trois ans à cause de la pandémie de Covid, l'Office national de l'artisanat annonce la relance de la Foire Arti Cadeau dans un tout nouveau concept, et ce, à compter du 1er au 6 novembre 2022. L'événement artisanal se tiendra au Parc des expositions du Kram.

Les organisateurs du salon sont l'Office national de l'artisanat (Onat), en collaboration avec la Fédération nationale de l'artisanat (Fena) et la Société des foires internationales de Tunis (FIT). F. Ben Halima a tenu une conférence de presse pour présenter les contours de la foire et les attentes des professionnels de l'artisanat et exposants qui trépignent d'impatience de retrouver l'effervescence commerciale qui anime souvent ce secteur.

En sus, l'enthousiasme qui s'empare des artisans pour vendre rapidement et quantitativement est sans égal. Il promet une édition à la hauteur des attentes, axée sur l'innovation et qui offre aux visiteurs un large choix et une grande variété de produits artisanaux.

Durant les débats, une intervenante a proposé une fusion du salon du même genre qui se produit 3 jours durant et ce depuis le 27 octobre avec celui qui va se tenir bientôt, ce qu'a réfuté Ben Halima, qui estime que chaque salon a ses propres critères d'exécution. Voilà qui est dit. En attendant, on peaufine les derniers préparatifs de ce salon, du reste assez prometteur.

Une édition très tendance

Cette édition abrite une centaine d'exposants (des artisans et groupements d'entreprises artisanales) qui seront installés dans des stands plus spacieux qu'auparavant. Cette foire revisitée propose un assortiment qui reflète la diversité et l'originalité des objets et cadeaux de l'artisanat tunisien. Les artisans, sensibles aux nouvelles tendances, sont à l'écoute des professionnels et de l'administration pour proposer des créations qui répondent à leurs désirs.

L'événement annuel, qui promeut le savoir-faire tunisien, met en avant les créateurs, les jeunes promoteurs et les "Concept Store" qui présenteront des collections inédites. Accessoires, bijoux et produits de mode, objets décoratifs, poterie de Sejnane, verre soufflé et bien d'autres produits haut de gamme seront exposés aux visiteurs et aux curieux.

Que ce soit pour un cadeau de fin d'année ou encore pour les relations d'affaires, offrir un produit exclusivement tunisien et artisanal permet de faire un cadeau unique, sortant de l'ordinaire, qui marquera la personne qui le reçoit.

Récompenser le mérite

Comme le salon Arti Cadeau est spécialisé dans les cadeaux de fin d'année, il constitue une opportunité idoine pour les professionnels de la finance comme les banques et assurances ou encore les acheteurs publics afin de remercier leur personnel ou leur clientèle pour leurs efforts et leur sérieux au travail. En outre, la plupart des artisans sont prêts à adapter et personnaliser leurs réalisations selon les besoins et les commandes des professionnels.

Le salon en bref

Il y a un salon B to C qui est ouvert au public pour l'acquisition des cadeaux de fin d'année et un salon B to B au sein duquel l'Office invitera directement les acheteurs publics sur place. Ces derniers sont les établissements du secteur banquier et financier, le secteur de l'hôtellerie, restauration et maisons d'hôtes et les grandes surfaces...

Pour clore, un site web est disponible également via l'adresse: www.articadeau.com.tn