Tunisie: Plastic Busters CAP en Tunisie - Pour une Méditerranée sans déchets

Doté d'un budget de 1,1 million d'euros, ce projet prévoit la mise en place d'une feuille de route sur les priorités politiques en matière de déchets marins et la création d'un réseau de villes côtières pour une Méditerranée sans déchets.

Le projet Plastic Busters CAP "Favoriser le transfert de connaissances pour lutter contre les déchets marins en Méditerranée en intégrant la gestion basée sur les écosystèmes dans la gestion intégrée des zones côtières" sera officiellement lancé, le 1er novembre prochain. Lancé par l'Union pour la Méditerranée (UpM ) dans le cadre de son initiative "Plastic Busters" et le Réseau de solutions de développement durable en Méditerranée (Sdsn MED) dirigé par l'Université de Sienne (Italie), Plastic Busters CAP ambitionne de transférer les connaissances, l'expérience et les outils de bonnes pratiques qui traitent de l'ensemble du cycle de gestion des déchets marins vers une approche intégrée et stratégique.

7 pays méditerranéens

Cette approche se propose d'associer la gestion écosystémique et la gestion intégrée des zones côtières à la planification du développement local, selon un communiqué publié par l'Institut national des sciences et technologies de la mer, partenaire de ce projet. Doté d'un budget de 1,1 million d'euros et cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC Med qui prend fin en novembre 2023, ce projet prévoit la mise en place d'une feuille de route sur les priorités politiques en matière de déchets marins et la création d'un réseau de villes côtières pour une Méditerranée sans déchets. Dans le cadre de ce projet qui réunit 7 pays méditerranéens, des formations techniques sur la surveillance et l'évaluation des déchets marins seront assurées au profit notamment des représentants des collectivités locales, des secteurs de la gestion des déchets et de l'industrie et des acteurs de la société civile.

Dans ce contexte, une formation régionale sur le "Suivi des déchets marins dans l'environnement et la biodiversité" se tiendra, les 2 et 3 novembre, à Bizerte, à l'initiative de l'Instm et du projet Plastic Busters CAP, en collaboration avec l'Université de Sienne et le Bureau méditerranéen d'information sur l'environnement, la culture et le développement durable (MIO-Ecsde).

Cette formation vise à renforcer les capacités des chefs de projet et les différentes parties prenantes sur la manière de concevoir et de mener un programme de surveillance des déchets marins dans les plages et sur la mer.