Tunisie: Préparatifs du 18e Sommet de la Francophonie - Djerba accueille les précurseurs

Les confirmations de participation au Sommet de la Francophonie à Djerba pleuvent en cascades. Les délégations participantes se bousculent à la porte et arrivent en grand nombre. Le programme comprend plus d'une centaine d'activités officielles et parallèles. Les stands d'exposition au Village de la Francophonie sont tous réservés et on n'arrive plus, à un mois de l'événement, à satisfaire les demandes. Le Sommet augure un grand succès, d'où l'impératif de relever tous les défis organisationnels et logistiques. Le Comité national d'organisation (CNO) travaille d'arrache-pied pour baliser la voie du succès à cet évènement de taille. La visite des précurseurs a été un test grandeur nature.

Les 20 et 21 octobre 2022, à Djerba, a eu lieu la première visite des précurseurs des pays, gouvernements et organisations concernés par la participation au 18e Sommet de la Francophonie qui se déroulera les 19 & 20 novembre 2022.

Plus de deux cents représentants des différentes délégations ont pris part à cet événement qui représente le démarrage officiel du Sommet de la Francophonie. Tous les chefs des comités du Comité national d'organisation (protocole, sécurité, accréditation, hébergement, communication, santé, coordinateur du Forum économique et commissaire du village de la Francophonie) ainsi que les officiers de liaisons désignés pour accompagner les délégations étaient également présents.

Dans son allocution de bienvenue, le coordinateur général du Comité national d'organisation (CNO), M. Moncef Sassi, a souligné que l'objet de cette visite et de ces rencontres était d'annoncer le démarrage officiel de la tenue du 18e Sommet de la Francophonie. Un Sommet qui sera placé sous le thème "La connectivité dans la diversité : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone".

"Un thème d'actualité qui s'inscrit dans la perspective d'engager une réflexion sur les moyens de renforcer les liens de coopération et de partenariat entre les pays francophones", a souligné M. Moncef Sassi, avant d'ajouter que la Tunisie "accorde une importance particulière à cette échéance au plus haut niveau et a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires à la réussite de cet évènement à travers la mise en place du Comité national d'organisation (CNO)".

M. Moncef Sassi a ensuite présenté l'ordre du jour du programme officiel du Sommet et des événements parallèles qui commenceront le 13 novembre 2022 par l'inauguration officielle du Village de la Francophonie. Il a expliqué que la 43e Conférence des ministres de la Francophonie aura lieu le 18 novembre 2022, tandis que les travaux officiels du Sommet se dérouleront les 19 & 20 novembre 2022 et que le Forum économique de la Francophonie (FEF) se tiendra les 20 et 21 novembre 2022.

Pour sa part, M. Naoufel Yahyaoui, responsable des accréditations, a passé en revue un aperçu des sites du sommet, les procédures d'accréditation aux diverses activités pour les délégations participantes ainsi que le programme provisoire de la CMF qui sera adopté lors du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) prévu au siège de l'OIF, à Paris, le 8 novembre 2022.

Dans le même sillage, M. Naoufel Hdia, chef du protocole de la Présidence de la République, a donné un aperçu sur le dispositif de sécurité et des cortèges des souverains, chefs d'État et de gouvernement, les modalités d'hébergement ainsi que sur les visas et formalités d'entrée en Tunisie. Il a indiqué à cet effet que la compagnie TunisairExpress, sur instructions du Chef de l'Etat, renforcera ses dessertes sur Djerba et une semaine avant le sommet et jusqu'à fin novembre, en vue de faciliter le déplacement des délégations.

À la fin de la rencontre, M. Zied Belguith a expliqué aux participants les circuits définis aux cortèges des délégations depuis leur arrivée jusqu'aux lieux du Sommet.

Après cet exposé sur le déroulé protocolaire et sécuritaire du Sommet, cette délégation de haut niveau s'est rendue sur les principaux sites dédiés aux événements qui connaîtront la participation de plusieurs chefs d'États et de gouvernement, ministres, hommes d'affaires et représentants de la société civile et des médias, pour faire le suivi des préparatifs du Sommet de la Francophonie.

Les membres de la délégation ont ainsi visité le Grand Casino de Djerba, lieu des travaux officiels du Sommet, le Théâtre de plein air, l'aéroport international Djerba-Zarzis, la salle Palm Djerba où aura lieu le Forum économique et le Village de la Francophonie au Parc Djerba Explore.

Des rencontres bilatérales avec les officiers de liaison et de sécurité tunisiens ont permis de recueillir des échos positifs auprès des membres de la délégation, au sujet de l'avancement des préparatifs en cours.

Il est à noter que l'île de Djerba abritera, les 19 et 20 novembre 2022, les travaux du 18e Sommet de la Francophonie. Des dizaines de dirigeants de pays, des représentants d'organisations internationales ou organisations non gouvernementales, ainsi que des acteurs économiques, culturels et sociaux seront réunis autour du Sommet de Djerba.