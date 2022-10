Tunisie: Rouhaniyet 2022 - Le grand retour !

Du 1er au 4 novembre, Nefta ouvre grands les bras pour accueillir un public passionné, mélomane et curieux d'une culture ancestrale profondément ancrée dans une spiritualité qui caractérise toute la région du Jerid. Rouhaniyet, ce festival de musique soufie, souffle sa 6e bougie, et baptise cette édition "Houyem".

Rouhaniyet Nafta est un Festival dédié aux expressions musicales et artistiques des mystiques, et particulièrement celles issues du patrimoine mondial et national des Soufis. L'idée de ce festival est née en 2015 d'un groupe d'hommes et de femmes de la région du Jérid, de la société civile de la ville de Nefta en particulier, d'une passion pour les traditions soufis ancestrales exprimées à travers des musiques sacrées et profanes, patrimoine colossal de l'humanité dans ses traditions et dans son universalité.

Le Sud tunisien est réputé pour ses poètes et ses savants et il l'est aussi pour ses maîtres de la spiritualité. Ce lieu où opère une magie sans égal, lieu de rassemblement et de recueillement, visité et célébré depuis longtemps par la population de tous ses environs, est l'hôte naturel de ce festival.

Rouhaniyet s'avère aussi être une locomotive pour une dynamique culturelle, touristique et économique. Ses retombées positives sur le plan local, mais aussi régional et national, se laissent sentir d'une édition à une autre. Les visiteurs de la région se laissent saisir non seulement par la splendeur de la nature et l'énergie d'une terre particulière mais aussi par un patrimoine immatériel dont regorge chaque parcelle. Les contes, les légendes, les chants, les rythmes, la musique, l'art culinaire et les traditions ancestrales sont des éléments qui se glissent en filigrane dans une programmation globale, en grande partie musicale.

Depuis sa création, Rouhaniyet accueille environ 30.000 spectateurs, tout âge confondu, dont 5% sont des touristes étrangers, ce nombre ne cesse d'augmenter d'une édition à l'autre sous l'effet de la notoriété. Et à chaque édition, des troupes de musique spirituelle et des artistes du monde soufi sont invités de plusieurs pays, conférant au festival sa dimension internationale.

Au-delà des spectacles, en amont et en aval des soirées musicales, à la périphérie du Grand Podium, se déroule un ensemble d'activités qui incitent le public à s'approprier l'événement : des colloques animés par de grands conférenciers.

Lieux des spectacles

Le théâtre de plein air abritera les spectacles spirituels grand public (2.000 places). Tous les soirs, à partir de 18h00, de grands spectacles de groupes de renommée internationale performeront des concerts de musique traditionnelle et spirituelle.

Dar El Ouedi, Médina de Nefta sera réservée aux spectacles soufis avec une capacité d'accueil de 300 places.

Tous les soirs au crépuscule dans la magnifique maison traditionnelle Dar El Ouedi, des spectacles par des artistes soufis, d'ensembles venant de Syrie, du Maroc, d'Iran et d'Egypte sont offerts pour un moment empreint d'extase. Sans oublier les spectacles ouverts au grand public, les spectacles des rues et des grandes places.

La culture soufie du Jérid sublimée

Avec ce festival, les organisateurs souhaitent valoriser et mettre en avant la culture soufie du Jérid. Le sud tunisien est en effet le berceau et l'épicentre d'un courant spirituel plusieurs fois centenaire et pourtant toujours vivace. Les troupes locales et traditionnelles de Nefta ouvrent les festivités en fin d'après-midi et début de soirée, en déambulant à travers la ville pour amener le public vers la scène des concerts.

Tous les après-midis, les principales confréries avec leur zawiya sont visitées par les festivaliers avec des conférences sur site sur l'histoire des saints hommes et femmes de la région, les manifestations soufies afférentes avec les traditions lors des grandes célébrations.

Cultures et traditions

Les autres aspects de la culture oasienne ne sont pas en reste puisque l'art de vivre, l'artisanat et la gastronomie sont au cœur de l'animation de Nefta tout au long de la durée du Festival : Marchés, Ateliers, Dégustations, Village des artisans...

L'association du Festival international de musique soufie de Nefta est une association culturelle fondée le 10 mai 2016 ayant pour objectif la valorisation du patrimoine culturel soufie et la participation au développement touristique dans la région du Jerid à travers l'organisation annuelle d'un festival international de musique mystique et soufie.

Le concept Rouhaniyet Nefta se veut un évènement international des Arts mystiques à l'instar des plus grands festivals du genre ; Konya Mystic Music Festival, Festival des Musiques Sacrées de Fès, les "Sacrées Journées" de Strasbourg et Madrid Mantras Festival...