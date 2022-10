Afrique: Eliminatoires CAN 2023 | 2e tour retour - Tunisie Olympique-Congo (2-1) - Si sévère !

Alors que tout allait vers le mieux et au moment où la qualification nous tendait la main, Elyès Damergy, hésitant, perd la balle au profit de Bassinga qui ne pouvait refuser un présent si inattendu et si précieux à la fois à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Une élimination amère face à un adversaire qui n'a rien entrepris tout au long du match.

Stade olympique Hamadi-Agrebi de Radès. L'équipe de Tunisie olympique bat le Congo : 2-1. (1-0 à la mi-temps). Buts de Hamdi Laabidi (9') et Adem Garreb (60') pour la Tunisie; Gloire Bassinga (85') pour le Congo. Arbitrage de l'Egyptien Amine Mohamed Omar.

Tunisie olympique : Damergy, Gasmi, Ghram, Nasraoui, Baccar, Zaddem, Habbassi (Tounekti 64'), Amri (Abid 86'), Abid, Garreb (Wahhabi 77') et Laabidi.

Expulsion : Gloire Bassinga (90'+4) pour somme d'avertissements.

Nos olympiques n'iront pas plus loin et leur quête de qualification pour les JO de Paris s'est arrêtée au stade du 2e tour des éliminatoires de la CN 2023. Pourtant, hier et jusqu'à la 85', ce sont bel et bien nos olympiques qui étaient censés affronter l'Afrique du Sud au troisième et dernier tour qualificatif à la CAN du Maroc qui devait nous conduire tout droit à Paris en 2024.

Sauf qu'un scénario inattendu a transformé le rêve en cauchemar. Pourtant, tout a bien commencé et le schéma tactique que devaient appliquer nos olympiques hier a été appliqué à la lettre... jusqu'à la fameuse 85' de jeu.

Venons aux péripéties du match retour qui a eu lieu hier après-midi sur la pelouse de l'Olympique de Radès. Au vu du résultat du match aller (défaite sur le score de 0-1 à Brazzaville), les poulains de Maher Kanzari devaient dans un premier temps ouvrir la marque pour revenir à égalité avec les Congolais avant d'ajouter au moins un deuxième but pour composter leur billet pour le dernier tour des qualifications à la CAN 2023 et éviter d'en encaisser.

Dès le départ, nos olympiques sont entrés dans le vif du sujet. Ils ont opté pour l'offensive dans la perspective de marquer tôt un but afin de déstabiliser un adversaire pour qui la meilleure attaque était sans doute la défense. On n'a pas attendu longtemps pour savoir que nos jeunes savaient ce qu'il fallait faire. Dès les premières minutes de jeu, ils ont opté pour l'attaque à outrance, privant les Congolais de ballon. Le résultat ne s'est pas fait attendre : suite à un centre de la droite, Hamdi Laâbidi, d'un superbe retourné, logea la balle dans les filets (9').

Un but inscrit tôt qui devait nous faciliter la tâche. Sauf que le but des nôtres a obligé notre adversaire à quitter sa moitié du terrain. Par ailleurs, Elyès Damergi a sauvé la sélection d'un but congolais tout fait en étant l'auteur d'une belle parade à la 20'.

Malgré une nette domination des nôtres, le jeu est devenu donc plus équilibré même si l'occasion de doubler la mise s'est présentée à nos joueurs plus d'une fois, notamment par l'intermédiaire de Hamdi Laâbidi qui, suite à un corner, a vu sa reprise de la tête passer du côté droit des filets congolais (33').

Malgré tous leurs efforts, nos olympiques n'ont pas réussi à en découdre dès la période initiale et ont dû se contenter de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps par une petite avance d'un but, insuffisante pour se qualifier au dernier tour de la CAN 2023.

Erreur fatale !

De retour des vestiaires, les hommes de Maher Kanzari sont de nouveau montés en attaque. Ils ont varié leur jeu et multiplié leurs tentatives à la recherche du but de la qualification. Leurs efforts ont été récompensés après un quart d'heure de jeu : Addem Garreb dribbla un défenseur et, en toute confiance, adressa un tir puissant et cadré qui laissa le portier congolais sans voix (60').

Un but de la confirmation qui devait être suivi par un autre qui anéantirait tous les espoirs des Congolais n'est jamais venu et on s'est dit qu'après tout, nos joueurs maîtrisaient si bien les débats qu'ils sauraient conserver néanmoins leur ascendant à défaut de tripler la mise.

Mais un scénario inattendu est venu tout chambouler. Alors que tout allait vers le mieux et au moment où la qualification nous tendait la main, Elyès Damergy, hésitant, perd la balle au profit de Bassinga qui ne pouvait refuser un présent si inattendu et si précieux à la fois à cinq minutes de la fin du réglementaire. Gloire Bassinga qui s'est vu offrir un ballon tombé de la main hésitante de Damergy, tout juste devant ses pieds, n'avait qu'à adresser un tir cadré devant une cage vide, chose qu'il a faite à la 85'.

La terrible erreur de Damergy nous a coûté malheureusement très cher et le rêve de toute une nation de se qualifier au troisième et dernier tour de la CAN 2023 s'est évaporé à cause d'une main hésitante. Dommage pour un gardien qui a été l'auteur d'une jolie parade en première mi-temps et qui a sorti, sur l'ensemble, un bon match. Une élimination amère face à un adversaire qui n'a rien entrepris tout au long du match.

Durant les cinq dernières minutes du temps réglementaire et les six minutes additionnelles, les Congolais sont passés maîtres dans l'art de perdre du temps. Et l'aventure de notre sélection olympique de s'arrêter brusquement. Il n'y aura ni CAN du Maroc, ni JO de Paris.