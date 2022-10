Afrique de l'Est: Plus de 24 millions de personnes devraient être touchées par la sécheresse en Éthiopie

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), qui prévoit une prochaine saison des pluies insuffisante dans certaines régions de l'Ethiopie, près de 10 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire dans les zones touchées par la sécheressece dans ce pays de la Corne d'Afrique.

L'Ethiopie est confrontée à de graves pénuries d'eau et de pâturages, obligeant les familles à quitter leur foyer. En raison du cinquième échec de la saison des pluies, qui devrait avoir lieu entre octobre et décembre, au moins 3,5 millions de têtes de bétail ont déjà péri et 25 autres millions sont en danger. Dans le même temps, 2,2 millions d'enfants et 28% de femmes enceintes et allaitantes souffrent déjà de malnutrition aiguë en raison de l'impact de la sécheresse. A en croire le PAM, plus de 760 000 de ces enfants souffrent de malnutrition sévère.

Dans l'ensemble de la zone, 58% des femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition. Pour éviter que cette situation ne se détériore davantage dans les zones touchées par la sécheresse, le PAM complète les secours alimentaires par des programmes de nutrition, en fournissant des aliments nutritifs spécialisés aux enfants de 6 à 59 mois et aux femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition dans les régions de Somali, d'Oromia et de SNNP touchées par la sécheresse. Outre ces initiatives, le PAM a soutenu plus de 85 000 agro-pasteurs par des formations sur les techniques agricoles à petite échelle, résistantes à la sécheresse, et sur les compétences entrepreneuriales, afin de les aider à créer une entreprise florissante et à diversifier leurs moyens de subsistance face au changement climatique.

Face à cette situation en Ethiopie, le PAM a lancé un appel d'urgence de 197 millions de dollars pour fournir de l'aide au cours des huit prochains mois, afin de répondre aux besoins de 3,5 millions de personnes les plus touchées par la sécheresse.