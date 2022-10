Ile Maurice: Gloria Jhuel - Miss Tourism Mauritius chante en duo avec Sky to Be

"Amore Mio". Cette chanson de Gloria Jhuel, en duo avec Sky to Be, est en préparation depuis avril 2021. Et c'est en France que la Miss Tourism Mauritius 2021 entend "ramener l'univers mauricien"

Il n'est pas l'heure de Dodo baba. Mais bien de réveiller le public, pour Gloria Jhuel, Miss Tourism Mauritius 2021. L'ambassadrice du tourisme a d'autres projets à vanter. Le plus récent: Amore Mio, son duo avec le chanteur Sky to Be. Si la chanson est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal depuis deux semaines, c'est vers le 15 novembre que sortira le clip. Ce qui ouvrira une visibilité nouvelle au clip en dessin animé 3D.

Avant de chanter l'amour, il aura fallu de la persévérance à Gloria Jhuel. Le single, lancé par Coming Soon Entertainment et le producteur Dario Bellehumeur, est un projet en préparation depuis avril 2021. "Au départ, ce n'était pas un duo, mais une chanson pour moi", explique la reine de beauté, mannequin, animatrice et chanteuse, jointe au téléphone en France.

Quand survient l'idée de transformer la chanson en un duo, elle pense à Sky to Be, "qui est un ami de la famille". Gloria Jhuel vient non seulement d'une famille de musiciens d'Allée-Brillant, mais, en plus, "Laura Beg c'est ma cousine. C'est mon roc, musicalement. J'apprends énormément de son expérience". Une cousine qui lui a surtout appris à "ressentir ce que tu chantes. On peut avoir la voix, mais sans l'émotion, cela ne passe pas".

Son feeling, Sky to Be, qui est "un peu difficile à contacter vu qu'il est très occupé", a tout de suite accepté de le partager. Ne restait plus qu'à trouver des solutions à une situation "un peu compliquée: moi en France, lui à Maurice". Le dernier jour d'un court séjour, ils se sont retrouvés en studio à Maurice. "J'aime le style de Sky to Be, sa façon de chanter, l'énergie qu'il dégage." Une "touche bien à lui" qui a fait évoluer ce qui devait être un reggae vers une autre vibe.

Installer une bonne ambiance, Gloria Jhuel sait de quoi elle parle. Le premier job de la Vacoassienne, après les cours en Leisure Entertainment à l'École hôtelière, c'est animatrice à bord des bateaux de croisière Costa. Engagée une première fois en 2017, elle enchaîne les contrats jusqu'en 2019, naviguant à bord des Costa Deliziosa, Diadema et Magica.

La croisière s'amuse ? "Ça, c'est ce que les gens qui ne connaissent pas les réalités du travail à bord croient", lance-t-elle. Le ton devient plus grave, pour détailler les contrats de neuf mois, "à travailler sept jours sur sept. On a une demi-journée pour se reposer. Les bateaux de croisière, ce n'est pas un endroit pour les gens paresseux".

Avec le recul, la jeune femme confie: "J'ai profité de cette expérience pour grandir mentalement. À bord, même si on est entouré de gens, on se sent parfois seul." Que l'on soit du côté des îles grecques, Santorin, Mykonos, ou de la Barbade, le mal du pays vous prend sans prévenir. "Même quand on n'a pas le moral, il faut faire son travail d'animatrice: animer des jeux, des activités." Par-dessus tout, elle dit avoir appris "à ne pas faire confiance à n'importe qui". Même si les bateaux de croisières sont immenses, "cela reste un très petit monde. Il faut faire attention à sa réputation. Se fixer des limites. Tout se sait".

Tant pis pour les envieux qui disent "tonn al dan bien, quand tu reviens avec des sous. Les sous que tu as, tu as sué pour les gagner". Son pécule, c'est ce qui a permis à Gloria Jhuel de passer le cap des confinements, surtout quand les bateaux sont restés à quai, Covid-19 oblige.

C'est désormais vers d'autres horizons qu'elle veut voguer. Amore Mio n'est pas sa première expérience musicale. En 2021, son single Love figurait sur une compilation. C'est en France que Gloria Jhuel entend "ramener l'univers mauricien".