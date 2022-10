Algérie: Aviron/Championnats arabes - 4 nouvelles médailles pour l'Algérie

Tunis — La sélection algérienne (messieurs/dames) d'aviron a décroché quatre nouvelles médailles d'argent aux Championnats arabes 2022 de Beach-Rowing, à l'issue des épreuves du "Double", disputées dimanche après-midi, dans la station balnéaire de Hammamet (Tunisie).

Ces médailles ont été l'œuvre de Chaïma Berouane et Sebbouh Amira dans le Double (Senior/dames), Manseri Racha et Chems-Eddine Boudjemaâ dans le Mixte (Senior), Lilia Meguedad et Chérif Boukhous dans le Mixte (Junior), ainsi que Meguedad Lilia et Boukhous Sabria dans le Double (Junior/dames).

Un peu plus tôt dans la matinée, le tandem Aymen Mustapha - Aymen Fateh avait offert à l'Algérie sa seule médaille d'or dans ce tournoi, en s'imposant dans la finale du Double (Messieurs) face à des adversaires Tunisiens.

Une moisson qui porte le total de la sélection algérienne à neuf médailles: une or et huit argent, car les rameurs nationaux avaient déjà glané quatre breloques en argent dans les épreuves individuelles, disputées la veille.

Elles étaient l'œuvre de Racha Manseri en Solo (Senior/dames), Aymen Mustapha en Solo (Senior/messieurs), Lilia Meguedad en Solo (Junior/dames) et Chérif Boukhous en Solo (Junior/messieurs).

Ces Championnats arabes 2022 de Beach-Rowing se sont déroulés les 29 et 30 octobre, dans la station balnéaire de Hammamet, avec la participation de rameurs venus d'Algérie, du Maroc, de Libye, d'Egypte, du Soudan, du Koweït, des Emirats arabes unis, et la Tunisie (pays hôte).

La sélection algérienne y a participé avec un total de neuf athlètes, sous la conduite du coach Riad Garidi. Il s'agit d'Aymen Fateh, Aymen Mustapha, Chems-Eddine Boudjemaâ et Chérif Boukhous chez les messieurs, ainsi que Racha Menseri, Chaïma Berrouane, Sebbouh Amira, Boukhous Sabria et Lilia Meguedad chez les dames.

Soit la même équipe qui a disputé les Championnats d'Afrique de la spécialité, clôturés l'avant-veille, également dans la station balnéaire de Hammamet.

La sélection algérienne y avait glané sept médailles (1 argent et 6 bronze), terminant ainsi à la troisième place au classement général, derrière la Tunisie, 1re, avec un total de 10 médailles (9 or et 1 argent), au moment où l'Egypte a pris la deuxième place, avec 1 or, 7 argent et 2 en bronze.