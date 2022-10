Afrique du Nord: Anniversaire du 1er novembre - Le Président Tebboune appelle à la mobilisation de tous pour construire l'Algérie nouvelle

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé lundi à la mobilisation de tous autour de l'objectif stratégique de la construction de l'Algérie nouvelle "avec une foi inébranlable dans les capacités et les énormes potentialités de la nation".

Dans un message adressé à l'occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération (1er novembre 1954), le Président Tebboune a précisé que "l'Algérie de la prospérité et de la croissance, pour la liberté, l'indépendance et l'unité de laquelle les chouhada et les moudjahidine se sont sacrifiés, n'est pas une simple aspiration. Elle est, présentement, notre objectif stratégique, autour duquel nous nous mobilisons tous, dans la nouvelle Algérie, avec une foi inébranlable dans les capacités et les énormes potentialités de la nation, qui ont été entravées par les dépassements et les dérives cumulés pendant de longues années".

Concernant la glorieuse Révolution de libération nationale, le Président Tebboune a affirmé qu'"animé d'une foi en la victoire, notre peuple a mené, sous la bannière du Front de libération nationale et de l'Armée de libération nationale, une lutte armée implacable", et ce, "en dépit de la machine de répression et de persécution mobilisée par la France coloniale et la folie de la destruction massive à travers la politique de la terre brûlée".

Et d'ajouter que "la glorieuse Révolution de libération (...) est devenue, grâce à une résistance épique et la détermination à arracher la victoire éclatante ou tomber en martyr, un exemple de dévouement et de sacrifice au service des valeurs de liberté et de dignité".

Le Chef de l'Etat a félicité, par ailleurs, "le peuple algérien, généreux et hospitalier, attaché à la solidarité arabe, qui accueille chaleureusement ses hôtes parmi les participants au 31e sommet du Conseil de la Ligue des Etats arabes, se remémorant à leur côtés, les principes et les idéaux du message de Novembre, humanitaire et noble".