Gabon: ASSE - Après son transfert, Bouanga lâche ses vérités

Après la relégation de l'ASSE, plusieurs joueurs importants sont partis, à l'image de Denis Bouanga. L'international gabonais s'est engagé en MLS avec le Los Angeles FC où il réalise une belle saison. Quelques mois après son départ, il justifie son choix.

En fin de saison dernière, l'ASSE n'a pas réussi à se maintenir en Ligue 1, se retrouvant en Ligue 2 après s'être incliné aux tirs-au-but contre l'AJ Auxerre. En conséquence, les Verts ont vu filer plusieurs joueurs importants à l'image de Denis Bouanga qui s'est engagé avec le Los Angeles FC. Un choix qui a surpris, mais le Gabonais n'a jamais hésité à rejoindre la MLS.

" J'ai choisi le projet et l'équipe qui me voulait vraiment le plus. L.A. a vraiment forcé, ils sont arrivés dès le début, j'ai écouté le projet et je me suis mis dedans. Ils m'ont montré tout le bien qu'ils voulaient pour moi et j'ai décidé de signer ici ", assure-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.

" C'est un changement total. Tu joues vraiment les premiers rôles, tu ne joues pas ta survie. Même si ma mentalité quoiqu'il arrive ne change pas, je n'aime pas perdre donc quoiqu'il arrive je me bats chaque jour, chaque entraînement, chaque match pour améliorer et améliorer l'équipe" , ajoute Denis Bouanga